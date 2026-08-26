رونالدو ملكًا وميسي وصيفًا.. تعرف إلى نجوم العالم الأكثر متابعة على «إنستغرام»

يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة أكثر الأشخاص متابعة على منصة «إنستغرام»، متفوقًا على نخبة من أبرز نجوم الرياضة والفن حول العالم، وفق بيانات تقرير «إبيديميك ساوند» المنشور في أغسطس 2026.

وتكشف القائمة عن استمرار الحضور الطاغي لنجوم كرة القدم على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب النجوم العالميين في مجالات الموسيقى والسينما والترفيه، مع وصول أعداد المتابعين إلى مئات الملايين.

كريستيانو رونالدو.. ملك إنستغرام

يتربع كريستيانو رونالدو على صدارة أكثر الأشخاص متابعة على «إنستغرام»، حيث يقترب عدد متابعيه من 679 مليون متابع.

ووفق تقرير «إبيديميك ساوند» المنشور في أغسطس 2026، يحتل رونالدو المركز الأول بين الأشخاص الأكثر متابعة على المنصة، ليواصل ترسيخ مكانته بوصفه أحد أبرز الشخصيات تأثيرًا وحضورًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ليونيل ميسي في المركز الثاني

جاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني عالميًا، مع نحو 516 مليون متابع على «إنستغرام».

ووفق تقرير «إبيديميك ساوند»، يحل ميسي ثانيًا بين أكثر الأشخاص متابعة على المنصة، خلف منافسه التاريخي كريستيانو رونالدو، في انعكاس واضح للشعبية العالمية التي يحظى بها نجما كرة القدم.

سيلينا غوميز.. النجمة الأكثر متابعة بين الموسيقيين

جاءت الفنانة سيلينا غوميز في المركز الثالث بين أكثر الأشخاص متابعة على «إنستغرام»، بنحو 403 ملايين متابع.

وتعد غوميز المرأة الأكثر متابعة على المنصة، كما تتصدر قائمة الفنانين الموسيقيين من حيث عدد المتابعين، محافظةً على حضور قوي بين أبرز الشخصيات العالمية على مواقع التواصل.

دواين جونسون وكايلي جينر

احتل دواين جونسون، المعروف بلقب «ذا روك»، المركز الرابع عالميًا بنحو 383 مليون متابع على المنصة، ليواصل حضوره ضمن قائمة أكثر الشخصيات متابعة وتأثيرًا على المنصة.

فيما جاءت كايلي جينر في المركز الخامس، مع نحو 381 مليون متابع ، لتكون واحدة من أكثر النساء والشخصيات تأثيرًا على المنصة.

وتبرز القائمة، في مجملها، اتساع نفوذ الشخصيات العالمية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تجمع المراكز الخمسة الأولى بين نجوم كرة القدم والموسيقى والترفيه، فيما يظل رونالدو في صدارة المشهد بفارق واضح عن أقرب منافسيه.