أيهما أغنى بالبروتين.. الدجاج أم البيض؟

يُعتبر الدجاج والبيض من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، ولا سيما البروتين، الذي يساهم في بناء العضلات والحفاظ على صحة الجسم.

ومع اختلاف محتواهما من البروتين والدهون والفيتامينات والمعادن، فإن اختيار الأنسب يعتمد على الاحتياجات الغذائية والأهداف الصحية، فضلًا عن طريقة التحضير.

وبحسب موقع "هيلث"، يحتوي 100 غرام من صدر الدجاج على نحو 32 غرامًا من البروتين، مقابل 6.2 غرام في البيضة الكبيرة؛ ما يعني أن تناول نحو 5 بيضات كبيرة يوفر كمية البروتين نفسها الموجودة في 100 غرام من صدر الدجاج.

ويُعد البروتين عنصرًا أساسيًا في الأنظمة الغذائية الهادفة إلى إنقاص الوزن؛ إذ يساعد على تعزيز الشعور بالشبع والحد من الشهية، كما يحتاج الجسم إلى طاقة أكبر لهضمه مقارنة بالدهون والكربوهيدرات.

في المقابل، يحتوي 100 غرام من البيض، أي ما يعادل نحو بيضتين كبيرتين، على قرابة 10 غرامات من الدهون، مقارنة بـ3.2 غرام في الكمية نفسها من صدر الدجاج منزوع الجلد.

ورغم ارتفاع محتوى البيض من الدهون، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أنه يعيق فقدان الوزن، إذ تلعب طريقة التحضير دورًا مهمًا في كمية السعرات المستهلكة.

ويُفضل اختيار الدجاج المشوي أو المخبوز والبيض المسلوق بدلًا من الأطعمة المقلية التي تُحضّر باستخدام الزيت أو الزبدة.

أيهما أفضل؟

يتميز صدر الدجاج بمحتواه المرتفع من البروتين وانخفاض الدهون، بينما يوفر البيض مجموعة أوسع من العناصر الغذائية.

ويمكن إدخال كليهما ضمن نظام غذائي متوازن، إلى جانب الخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة الغنية بالألياف.

كما تشير أبحاث إلى أن تناول البيض على الإفطار قد يساعد على تقليل السعرات المستهلكة في الوجبة التالية، بفضل قدرته على تعزيز الشعور بالشبع.

لذلك، لا يشترط الاختيار بين الدجاج والبيض؛ إذ يمكن الجمع بينهما ضمن وجبات متوازنة، مع الاعتماد على طرق الطهي الصحية وتجنب الإضافات الغنية بالسعرات الحرارية.