2928 مشاركاً واعداً في «صيفكم ويانا»

بمشاركة 2928 من أجيال المستقبل، اختتمت مؤسسة «أطفال الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامجها الصيفي «صيفكم ويانا 2026»، الذي قدم للأطفال مجموعة متنوعة من البرامج والورش، بهدف استثمار أوقات العطلة الصيفية في تجارب تجمع بين التعلم والتطبيق والتفاعل، ومنذ انطلاق البرنامج، في يوليو الماضي، شارك الأطفال في أكثر من 3834 برنامجاً وورشة ونشاطاً تخصصياً، صُممت لتلبية اهتماماتهم، وتوفير تجارب متنوعة تتيح لهم التعلم، واكتساب مهارات جديدة، إلى جانب تعزيز قدراتهم على الإبداع والتفاعل والعمل ضمن فريق، وتوزعت الأنشطة على مسارات متنوعة شملت الفنون والعلوم والتكنولوجيا.