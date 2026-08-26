مدحت صالح يغني لـ «النور» في ختام «مهرجان القلعة»

اختتم المطرب ​مدحت صالح سهرات مهرجان القلعة الدولي ‌للموسيقى ​والغناء، في دورته الـ34 بالقاهرة، أول من أمس، بحفل أقيم بمحكى القلعة، جمع فيه بين أغاني الأفلام مثل «زي ما هي حبها» و«النور مكانه ⁠في القلوب»، وأغانيه الخاصة، وقال للجمهور بعد صعوده المسرح، إنه ينتظر هذا اليوم «من السنة للسنة» في إشارة إلى مشاركته ‌الدائمة في المهرجان الذي يقام داخل قلعة صلاح الدين الأثرية، ويجذب آلاف ‌الزائرين ومعظمهم من العائلات.

وكانت عازفة الماريمبا، ‌نسمة عبدالعزيز، قد أحيت الجزء ‌الأول من الختام بصحبة ‌الفرقة الموسيقية، وقدمت باقة من المقطوعات تنوعت ​بين ألحان الأغاني ‌الحديثة، وبعض ​الأغاني الطربية لكبار ⁠الفنانين، بتوزيع موسيقي جديد.

وانطلق المهرجان، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، ببرنامج ⁠شمل 22 حفلاً غنائياً وموسيقياً، بمشاركة عدد من النجوم، من بينهم علي الحجار ⁠وهشام عباس وعزيز مرقة، ونسمة محجوب وريهام عبدالحكيم، وقالت دار الأوبرا إن المهرجان استقبل، على مدى 10 أيام، نحو 47 ألف زائر.