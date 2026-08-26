ابتكار منعش ضد الحر.. ثلاجة مخصصة للبشر

بعد أن شعر عامل المستودع، إيساو تابوتشي، بالدوار والإرهاق، إثر ركوبه الدراجة إلى العمل في ظل حرارة الصيف القاسية في اليابان، لجأ إلى أحدث إضافة وفّرتها شركته: ثلاجة مخصصة للبشر، وهي عبارة عن جهاز بحجم كابينة الهاتف، يضخ نفاثات من الهواء البارد المنعش، وعلى الرغم من أنها أُطلقت هذا العام فقط، إلا أنها لاقت إقبالاً في بلد يبدو أن درجات الحرارة فيه تواصل الارتفاع.

وقال تابوتشي (51 عاماً) في مدينة هيغاشيوساكا الصناعية غرب البلاد: «شعرتُ بانتعاشٍ كبير بفضل الجهاز، بمجرد استخدامه، تشعر ببرودةٍ منعشة للغاية».

وأعلنت شركة تروسكو ناكاياما، الموزعة للمعدات الصناعية ومقرها طوكيو، أنها باعت أكثر من 300 وحدة من صندوق «دو هيمون بوكس»، منذ أبريل الماضي، بسعر 1.5 مليون ين (9400 دولار).

وسجلت طوكيو وحدها نحو 120 حالة وفاة مرتبطة بالحرّ خلال شهر، بينما احتاج قرابة 63 ألف شخص على مستوى البلاد هذا الصيف إلى رعاية طبية عاجلة.

ومنذ العام الماضي، باتت الشركات اليابانية ملزمة قانوناً باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية موظفيها الذين يعملون في ظل الحر الشديد، فعلى سبيل المثال، يتوجب على مواقع البناء توفير ملابس مناسبة للعمال.

وأظهر استطلاع أن 50% من الشركات أفادت بأن موجة الحر الشديدة قد عطلت عملياتها، وأفاد نحو 88% من تلك الشركات أنها عززت جهودها لمساعدة الموظفين على التكيف مع الحر.

ويُمكن لـ«دو هيمون بوكس» أن يُشكّل خط دفاعٍ أول في مواجهة الحرّ، إذ يعمل الجهاز بوساطة مقبس كهربائي عادي يمكن نقله بسهولة، كما أنه لا يستهلك الكثير من الطاقة، وفقاً للشركة المُصنّعة، ولمنع الاستخدام المُفرط يتوقف الجهاز تلقائياً بعد 20 دقيقة من تشغيله.