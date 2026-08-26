10 آلاف حيوان على الميزان.. «فحص سنوي» في حديقة لندن

خضعت آلاف الحيوانات في حديقة حيوان لندن لفحوص وقياسات دورية، ضمن عملية الوزن السنوية التي تهدف إلى متابعة صحتها ونموها، وتعزيز برامج الحفاظ على الأنواع، في مشهد جمع بين الطابع الطريف والدقة العلمية.

وشملت العملية نحو 10 آلاف حيوان من مختلف الأنواع، بينها الثدييات والطيور والزواحف والأسماك واللافقاريات، بينما ظهر أحد قرود السنجاب البوليفية أثناء وقوفه على الميزان خلال الفعالية التي نظمت أول من أمس.

ولا يقتصر وزن الحيوانات على تسجيل أرقامها، إذ تستخدم فرق الرعاية هذه البيانات لمراقبة التغيرات الصحية والنمو، والمساعدة في الكشف عن حالات الحمل، كما تُضاف القياسات إلى قاعدة بيانات عالمية، يستفيد منها القائمون على رعاية الحيوانات، وخبراء الحفاظ على الأنواع حول العالم.

وتعتمد الحديقة على تدريب الحيوانات للمشاركة طوعاً في عمليات الوزن والفحوص، إذ تُخفى بعض الموازين داخل أماكنها المعيشية، أو تُستخدم مجاثم مزودة بموازين لتشجيع الطيور على الوقوف عليها.

وتضم حديقة حيوان لندن أكثر من 10 آلاف حيوان، تنتمي إلى نحو 4000 نوع، بدءاً من الحيوانات الكبيرة ووصولاً إلى كائنات دقيقة يقل وزن بعضها عن غرام واحد، ما يجعل عملية الوزن السنوية وسيلة مهمة لتحديث السجلات الصحية، ودعم جهود الحفاظ على الحياة البرية.