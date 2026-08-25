السجن لسائح سويسري تحدى «حرمة» مهمة في جزيرة بالي

أصدرت محكمة في جزيرة بالي الإندونيسية، حكماً بالسجن لمدة عام على سائح سويسري، بتهمة الإساءة إلى حرمة شعيرة أساسية لدى سكان الجزيرة.

وأُدين لوزيان أندرين زغراغن، البالغ من العمر 26 عاماً، بانتهاك قانون العقوبات الإندونيسي الجديد، إثر نشره رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن يوم الصمت، الذي يُلزم خلاله السكان والزوار بالبقاء في أماكن إقامتهم، مع الالتزام بالصمت والتأمل.

وقالت محكمة مقاطعة دينباسار إن زغراغن نشر تلك الرسائل رغم إبلاغه من موظفي الفيلا التي كان يقيم فيها بالقيود المفروضة خلال يوم الصمت. وقال رئيس المحكمة، القاضي تشوكوردا بوترا بودي باستيما: «ما فعله المتهم أساء إلى الشعب البالي، وأضرّ بمعتقداتهم، وأثار غضباً شعبياً. يجب محاسبة المتهم على أفعاله».

ويُصادف يوم الصمت، المعروف محلياً باسم «نيبي»، عادةً سنوية حيث تخلو شواطئ الجزيرة وشوارعها الشهيرة من الناس لمدة 24 ساعة، باستثناء دوريات خاصة لضمان الالتزام بالتقاليد. ويُغلق مطار بالي خلال هذه المناسبة، كما تُفرض قيود على استخدام الإنترنت، وتُطبّق الإجراءات على الجميع، بغض النظر عن الدين أو الجنسية.

وكان زغراغن قد تباهى، في منشورات عبر «إنستغرام»، بتحديه للقيود التي تمنع السكان والزوار من مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم، باستثناء حالات الطوارئ. وفي مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، ظهر وهو يبتسم للكاميرا أثناء سيره إلى الشاطئ خلال الاحتفال. ووصف في أحد المقاطع هذا التقليد بأنه «جنوني»، مستخدماً ألفاظاً نابية.

وسرعان ما انتشرت منشوراته على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار استنكار سكان بالي الذين اعتبروها مسيئة لتقاليدهم الدينية والثقافية. وتعقّبته السلطات عقب تلقي شكاوى من الجمهور، قبل أن تلقي القبض عليه في فيلا بمنطقة ليجيان، وهي من المناطق السياحية الشهيرة بالقرب من شاطئ كوتا.

وخلال محاكمته، قال زغراغن إنه لم يقصد إهانة شعب بالي، موضحاً أنه نشر تلك المنشورات بعدما شعر بالجوع والإحباط لعدم تمكنه من الحصول على الطعام خلال فترة الإغلاق. وأضاف أنه لم يكن يدرك بشكل كامل مدى صرامة القيود المفروضة خلال يوم الصمت.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن السلطات سبق أن احتجزت سياحاً أجانب ومحليين لمغادرتهم أماكن إقامتهم خلال المناسبة ، إلا أن تلك الحالات كانت تُسوّى في الغالب من دون ملاحقة قضائية.