ما سر الخطوط الأفقية الموجودة على زجاج السيارة الخلفي؟

هل سألت نفسك من قبل عن ماهية الخطوط الأفقية الموجودة على زجاج سيارتك الخلفي؟ ليست مجرد تصميم وحسب، بل هي عبارة عن أسلاك كهربائية دقيقة موصلة للتيار، مصنوعة من المعدن والراتنج، يتم تثبيتها على سطح الزجاج الخلفي أو دمجها داخله بعناية، لإزالة الضباب والصقيع وتحسين الرؤية لدى السائق وحمايته بالأجواء الباردة والرطبة.

كيف تعمل؟

عند تشغيل زر "إزالة الضباب" أو "Rear Defogger" بالسيارة، يتدفق تيار كهربائي منخفض عبر الأسلاك الدقيقة، فتتحوّل الطاقة الكهربائية إلى حرارة خفيفة تدفئ سطح الزجاج، ما يؤدي لتبخر طبقات بخار الماء وتذويب الجليد المتراكم خلال ثوانٍ معدودة، وبالتالي تتضح الرؤية وينزاح الضباب، مع العلم بأن هذه التقنية ليست موجودة بكل السيارات.

لماذا صُممت بهذا الشكل؟

يعود سبب تصميم الأسلاك على شكل خطوط أفقية متوازية لسبب هندسي ذكي، إذ يضمن هذا النمط توزيع الحرارة بشكل متوازن على مساحة الزجاج بأكملها، وبأقل استهلاك ممكن لطاقة البطارية، دون الحاجة لوضع طبقة تسخين كاملة قد تؤثر على الرؤية.