زكربيرج يشتري قلعة تعود للقرن التاسع عشر في جنوب شرق أيرلندا

اشترى الرئيس ​التنفيذي لشركة ميتا، مارك زكربيرج، قلعة ‌على الطراز القوطي تعود إلى القرن التاسع عشر وتطل على نهر في جنوب ​شرق أيرلندا على بعد ​نحو 200 كيلومتر من المقر الأوروبي لشركته.

وشيدت قلعة سترانكالي في عام ​1830 تقريبا على أرض تطل على ​نهر بلاكووتر وأشار أرشيف معماري حكومي إلى أنها خضعت لعملية ترميم واسعة النطاق في ​2003.

وقدرت صحيفة ‌آيريش تايمز، وهي أول من أورد خبر الشراء، أن قيمة العقار قد تتراوح بين 20 مليون و30 مليون ​يورو.

ولم تدرج هذه الصفقة في ​سجل أسعار العقارات الحكومية الأيرلندية.

وقال متحدث باسم شركة "ميتا" ​إن زكربيرج وأفراد أسرته: "متحمسون لمواصلة العناية بهذا المنزل التاريخي ويتطلعون ​إلى قضاء الوقت في ​أيرلندا".

وتوظف ميتا نحو 1500 شخص في أيرلندا، حيث توجد المقرات الأوروبية لعدد من ⁠الشركات ​التكنولوجية الأميركية متعددة ​الجنسيات، ويرجع ذلك لأسباب منها النظام الضريبي المواتي ​في البلاد.