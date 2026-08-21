طفل «بيبي شارك» يــعــــود إلى الأضواء ويطلق أول أغنية له

أصدر بارك جون ​رونج، الذي اشتهر بظهوره عندما كان صغيراً ‌في فيديو «بيبي ​شارك دانس» أو «رقصة القرش الصغير» الأكثر مشاهدة في تاريخ «يوتيوب»، أول أغنية منفردة له في عالم الكيه-بوب، أمس، بعد نحو عقد من اقتحامه عالم الشهرة.

ويبدأ بارك، ⁠الذي شارك في الفيديو عندما كان في السابعة من عمره، مسيرته مغنياً منفرداً في عالم الكيه-بوب تحت الاسم الفني «بيبي شارك ‌بوي» أو «فتى القرش الصغير»، بدعم من شركة بينكفونج المالكة لحقوق أغنية بيبي شارك.

وقال بارك: «جلبت رقصة ‌بيبي شارك السعادة للناس في أنحاء العالم، ‌وأنا ممتن جداً لأن كثيراً من ‌الناس مازال ‌يتذكرني منذ 10 سنوات، ودفعني ذلك إلى الرغبة في العودة ​والتواصل مع ‌الناس من خلال ​الموسيقى مرة أخرى»، وصدرت الأغنية الشهيرة ⁠التي تدور حول عائلة من أسماك القرش في 2016، ومنذ ذلك الحين حصد الفيديو أكثر ​من ⁠17.2 ⁠مليار مشاهدة، وجرى تشغيل الأغنية في البيت الأبيض، ونالت إشادة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والرئيس ⁠التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، وعدد من المشاهير، فضلاً عن إلهامها موجة من المقاطع الساخرة والرقصات التي انتشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت، ومنذ انتشار الفيديو، شارك بارك في ‌أعمال وبرامج أخرى من إنتاج شركة بينكفونج، وقال إن أغنيته ​الجديدة، التي تحمل اسم «ويف» تبدأ باللحن المألوف لأغنية «بيبي شارك»، قبل أن تنتقل إلى إيقاعات الإلكتروبوب، مشيراً إلى أنه أسهم في كتابة كلماتها.

بارك جون ​رونج:

. رقصة ‌«بيبي شارك» جلبت السعادة للناس في أنحاء العالم، ‌وأنا ممتن جداً لأن كثيراً من ‌الناس مازال ‌يتذكرني.