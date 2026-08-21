«عبرات» دبي.. تربط الماضي بالحاضر

صورة جوية تُظهر عبرة خشبية تقليدية تعبر مياه خور دبي الهادئة، رابطةً بين ضفتي ديرة وبر دبي النابضتين بالحياة، تنساب العبرة الخشبية فوق مياه خور دبي في مشهد يجمع بين الأصالة وروح المدينة الحديثة.

وتظهر على ضفتي الخور مبانٍ متنوعة، تعكس تاريخ دبي وتطورها العمراني، وتمنح القوارب التقليدية المكان طابعاً تراثياً جميلاً، بينما تضفي ناطحات السحاب في الخلفية لمسة عصرية.

وتبدو حركة العبرات والقوارب كأنها خيط يربط بين الماضي والحاضر.

ويعكس المشهد جمال خور دبي باعتباره قلباً نابضاً بالحياة، وواجهة تجمع الثقافة والتجارة والتراث.