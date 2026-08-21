بعد 6 سنوات من مغادرة لندن.. هاري وميغن يستعدان للعودة

يعتزم الأمير هاري وزوجته ميغن العودة قريباً إلى المملكة المتحدة للإقامة فيها، وفق ما أفادت الصحافة البريطانية، أمس، بعد ست سنوات من تخلّيهما عن مهامهما الملكية ومغادرتهما لندن.

وأوردت صحيفة «ذي تلغراف» أن هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، وزوجته ميغن ماركل «يعتزمان مغادرة الولايات المتحدة بحلول نهاية الشهر والاستقرار في منزل خاص لا يتبع للعائلة الملكية، ويُعتقد أنه يقع خارج لندن».

وأفادت وسائل إعلام بريطانية من بينها «بي بي سي»، بأن طفلَي الزوجين آرتشي (7 أعوام)، وليليبت (5 أعوام)، سُجلا في مدرسة بريطانية استعداداً لبدء العام الدراسي مطلع سبتمبر.

وأُبلغ الملك تشارلز، الأحد الماضي، بخطط دوق ودوقة ساسكس للعودة إلى العيش في بريطانيا، بحسب وكالة برس أسوسييشن التي أضافت أن العاهل البريطاني «يرحب بفرصة رؤية مزيد من أفراد عائلته»، لكن عودتهما لن تؤدي إلى أي تغيير في وضعهما، إذ لن يستأنفا القيام بمهام ملكية رسمية.

وبعد خسارته معركة قضائية حول حقّه في الحصول على حماية شرطية مموّلة من الدولة، صرّح هاري العام الماضي بأنه لم يعد يشعر بالأمان حيال اصطحاب عائلته إلى بريطانيا، وقال «من المستحيل بالنسبة إليّ أن أعيد عائلتي إلى المملكة المتحدة بأمان».

من جهته، أكد متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية أن نظام الحماية الأمنية المعتمد في المملكة المتحدة «صارم ومتناسب».

ويقيم الزوجان في ولاية كاليفورنيا الأميركية منذ عام 2020، فيما لم يلتقِ الطفلان جدّهما منذ عام 2022.

وكان هاري (41 عاماً) وميغن (45 عاماً) غادرا بريطانيا إلى الولايات المتحدة في 2020 على خلفية خلافات حادة مع العائلة الملكية، تفاقمت لاحقاً بعد نشر هاري مذكراته بعنوان «سبير».