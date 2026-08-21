«بانجات بينانغ».. سباق يختصر روح الإصرار وذكريات النضال

في 17 أغسطس من كل عام، يحاول آلاف الإندونيسيين تسلق أعمدة خشبية طويلة مدهونة بالشحم، في واحدة من أشهر الفعاليات الشعبية التي ترافق احتفالات البلاد بذكرى الاستقلال، وتعرف هذه المسابقة باسم «بانجات بينانغ»، حيث تتدلى من قمم الأعمدة جوائز متنوعة، بينما يتعاون المشاركون في فِرَق للوصول إليها على الرغم من السطح شديد الانزلاق.

وتتحول المنافسة إلى مشهد احتفالي يجمع بين القوة والمهارة والضحك، إذ يُشكّل المشاركون قاعدة بشرية تساعد أحدهم على الصعود، قبل أن يسقط الجميع أحياناً ويعيدوا المحاولة من جديد، ولا تقتصر أهمية الفعالية على الجانب الترفيهي، إذ أصبحت رمزاً للتعاون والمثابرة وروح الجماعة والنضال في الثقافة الشعبية الإندونيسية.

وتعود جذور «بانجات بينانغ» إلى الحقبة الاستعمارية الهولندية، حين كانت تقام في مناسبات مختلفة، قبل أن يعاد توظيفها بعد استقلال إندونيسيا عام 1945، ومنذ ذلك الحين تحولت تدريجياً إلى تقليد شعبي راسخ، يشارك فيه الأطفال والشباب والكبار في مختلف أنحاء البلاد، وتُمثّل «بانجات بينانغ» مثالاً على كيفية إعادة المجتمع صياغة ممارسة ذات جذور استعمارية، وتحويلها إلى طقس شعبي مرتبط بالهوية والذاكرة الوطنية.