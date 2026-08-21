18.5 ألف شخص في ألمانيا وإسبانيا ماتوا بسبب «الحرّ»

قضى نحو 14 ألف شخص هذا الصيف في ألمانيا بسبب موجات الحر، في رقم يتجاوز بفارق كبير الحصيلة القياسية المسجلة عام 2018، بحسب أرقام تقديرية نشرها أمس معهد روبرت كوخ - الهيئة الصحية الألمانية.

وسجلت ألمانيا سنة 2018 نحو 8900 حالة وفاة مرتبطة بالحرّ.

كما قضى نحو 4500 شخص بسبب موجات الحر في إسبانيا بين الأول من يونيو و19 أغسطس، وهو رقم قياسي لهذه الفترة لم يُسجّل منذ العام 2022، وفق ما أظهرت بيانات نشرها معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد، أمس.