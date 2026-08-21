حرائق الغابات في أوروبا قد تتضاعف ثلاث مرات بحلول 2100

توقع معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ (PIK) في ألمانيا أن ترتفع المساحات التي تلتهمها حرائق الغابات في أوروبا سنوياً إلى نحو ثلاثة أضعاف مستوياتها الحالية بحلول نهاية القرن، في ظل تفاقم موجات الحر والجفاف والرياح بسبب تغير المناخ.

ووفق دراسة نشرها المعهد أمس، فإن المساحة المحترقة سنوياً قد ترتفع بنحو 192% في حال استمرار الانبعاثات المرتفعة، بينما ستزداد المساحة المحترقة بنحو 39% حتى في سيناريو منخفض الانبعاثات يتوافق مع ارتفاع درجات الحرارة بنحو 1.8 درجة مئوية.

واعتمد الباحثون في تقديراتهم على مقارنة متوسطات متوقعة للفترة 2070-2100 بخط أساس مُحاكٍ للفترة 2000-2030، باستخدام نموذجين مستقلين للحرائق وخمسة إسقاطات مناخية.

وقال الباحث الرئيس في الدراسة، مايِك بيلينغ، إن تغير المناخ يزيد نشاط الحرائق في أنحاء أوروبا مع اشتداد الظروف الحارة والجافة والعاصفة.