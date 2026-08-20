بسبب إطعامه الطيور.. جد بريطاني يواجه عقوبة السجن في إنجلترا

يواجه جد بريطاني 78 عاماً، احتمال دخول السجن، بسبب إصراره على إطعام أسراب الحمام والنوارس فتات الخبز، بالرغم من وجود أوامر رسمية من مجلس مدينة هارتلبول بإنجلترا حول وقف هذه الممارسة، التي يرى المجلس أنها تجذب الفئران وتؤثر على الصحة العامة.

ويشتهر برايان ويلكنز باسم "رجل الطيور في هارتلبول"، حيث يقول إنه يشتري حوالي 30 رغيف خبز يومياً لإطعام الطيور والحيوانات البرية، خشية أن تموت جوعاً.

وكان ويلكنز قد مَثُل سابقاً أمام محكمة الصلح في تيسايد، ونفى آنذاك ارتكاب مخالفتين حول انتهاك أمر سلوك صدر في إبريل عام 2025، وذلك بعد أن قام المجلس باتهامه بترك فتات الخبز بأماكن محظورة، واختار الجد المحاكمة أمام هيئة محلفين، فيما حددت المحكمة تاريخ 15 سبتمبر كموعد لمحاكمة تمتد ليومين أمام محكمة تيسايد الملكية.