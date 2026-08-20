"سبايدرمان" و "الأوديسة" يدرّان على توم هولاند وزوجته ملايين الدولارات

لن يكون الأجر الذي حصل عليه نجم فيلم سبايدر مان الجديد الممثل توم هولاند وقدره 20 مليون دولار، هو المبلغ الوحيد الذي سيجنيه من الفيلم، بل أن حصته من أرباح الفيلم ستتجاوز ذلك بكثير. فبعد أن تجاوزت إيرادات فيلمه الثالث من سلسلة سبايدر مان ملياري دولار في شباك التذاكر العالمي. ووفقا لما ذكره موقع "ذا راب"، فإن المكافآت اللاحقة التي سيحصل عليها تصل إلى 100 مليون دولار أخرى.

ويُعرض الفيلم في دور السينما منذ ثلاثة أسابيع فقط، لكنه تجاوز حاجز الملياري دولار، وأكد مصدر مُطلع أن مكافآت هولاند اللاحقة غير محدودة.

وقال شخص مُطلع على الصفقة: "سيحصل على 100 مليون دولار على الأقل". حتى بدون المكافآت، يُعد هذا أكبر أجرٍ يحصل عليه هولاند حتى الآن، إذ تقاضى حوالي 10 ملايين دولار عن فيلم "سبايدر مان: لا سبيل للعودة" عام 2021. عندما ظهر لأول مرة بشخصية بيتر باركر عام 2016 في فيلم "كابتن أمريكا: الحرب الأهلية"، حصل على 250 ألف دولار، ما يُظهر حجم الأجر الذي يتقاضاه مقابل هذا الدور.

وفي أول ظهورٍ له بشخصية سبايدرمان في فيلم "سبايدر مان: العودة للوطن" عام 2017، تقاضى 500 ألف دولار فقط. وبحلول وقت بدء إنتاج الفيلم الثاني، "بعيدًا عن الوطن"، بدأ يتقاضى 4 ملايين دولار عن هذا الدور.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن فيلم "يوم جديد" ليس الفيلم الضخم الوحيد الذي شارك فيه هولاند الشهر الماضي. ففيلم كريستوفر نولان الملحمي الأخير، "الأوديسة"، يضم نخبة من النجوم، من بينهم هولاند، وقد حقق الفيلم بالفعل إيرادات تجاوزت 1.2 مليار دولار أمريكي عالميًا. وهذا ما يجعله هو وزوجته زيندايا، التي شاركت أيضًا في كلا الفيلمين، من أكثر نجوم السينما ربحًا في الوقت الحالي.