أثناء هروبها من الشرطة .. مؤثرة برازيلية تقتل ستة أشخاص قبل مقتلها

توفيت المؤثرة البرازيلية ألانة ألفيس دا سيلفا، المعروفة باسم vampira085، مع ستة أشخاص آخرين في حادث تصادم بين سيارتين على طريق سريع في ساليناس، بولاية ميناس جيرايس، البرازيل.

ووفقًا لشبكة G1 Globo الإخبارية التي نقلت عن شرطة الطرق السريعة الفيدرالية البرازيلية، كانت ألفيس تستقل سيارة تنقل حوالي 137 كيلوغرامًا من الماريجوانا، في 8 أغسطس، وفرّت بعد رفضها الامتثال لأمر الشرطة بالتوقف.

وأفاد الضباط أن السائقة لم تكن تحمل رخصة قيادة، وكانت ترتدي جهاز تتبع إلكتروني، وتواجه بالفعل تهمًا تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

وبعد قطعها حوالي ستة كيلومترات على الطريق السريع BR-251، حاولت السائقة تجاوز أربع سيارات في المسار المقابل، مما أدى في النهاية إلى تصادم وجهاً لوجه مع سيارة سوداء. وكان في السيارة أيضًا صانعا المحتوى بيدرو يان لينهاريس غوتيريز، 24 عامًا ورامون سيلفيريو نوغيرا، 19 عامًا.

وتوفي كل من غوتيريز ونوغيرا ​​في موقع الحادث. ونُقلت امرأة أخرى، تبلغ من العمر 20 عامًا، كانت برفقتها في السيارة، إلى المستشفى في حالة حرجة. كما أُعلن عن وفاة أربعة أشخاص آخرين كانوا يستقلون السيارة التي اصطدمت بها غوتيريز في موقع الحادث.

واشتهرت ألفيس على الإنترنت بمحتواها الذي يوثق حياتها اليومية ومقاطع الفيديو الكوميدية التي تنشرها. كما كان لديها ما يقارب 60 ألف متابع على إنستغرام. وكانت تدير أيضًا علامتها التجارية الخاصة باللياقة البدنية، "لاتينا فيتنس"، وكانت تنشر باستمرار محتوى حول أنماط الحياة الصحية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.