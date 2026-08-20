الساعات الذكية.. عين الأهل على الطفل وعيون أخرى على البيانات

أصبحت الساعات الذكية خيارًا مناسبًا للأطفال، خصوصًا في السنوات الأولى، لأنها تتيح لهم التواصل مع الوالدين عبر المكالمات والرسائل، كما تمنح الأهل إمكانية متابعة موقع الطفل.

واعتبرت الهيئة الألمانية الاتحادية لحماية البيانات (BfDI) هذه الساعات من البدائل الرقمية التي يمكن استخدامها للأطفال الذين لا يملكون هاتفًا ذكيًا بعد، مع ضرورة الانتباه إلى إعدادات الخصوصية وحماية البيانات.

ثغرات خطيرة

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة "دارمشتات" التقنية عن ثغرات أمنية خطيرة في بعض ماركات الساعات الذكية المخصصة للأطفال؛ إذ تمكن الباحثون من الوصول إلى الرسائل والصور والملاحظات الصوتية والتلاعب ببيانات الموقع، كما وجدوا أن استغلال مفتاح تشفير واحد كان قد يتيح الوصول إلى عدد كبير من الساعات من الطراز نفسه.

كيف نحمي أطفالنا؟

نصحت الهيئة الألمانية الاتحادية لحماية البيانات باختيار الساعات التي تستخدم تشفيرًا آمنًا للبيانات، وتجنب شبكات "واي فاي" غير الآمنة، ومراجعة سياسة الخصوصية لمعرفة أين تُرسل بيانات الطفل ومن يمكنه الوصول إليها، مع تقييد جهات الاتصال والصلاحيات إلى الحد الضروري.