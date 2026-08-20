جناح المرأة بمدينة إكسبو دبي يحتفي بالإماراتيات في يومهن

تقديراً لمن يسهمن في مسيرة تقدُّم الوطن ونهضته وطموحه، ينظم جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي برنامج فعاليات «وطنها، قوتها» في 27 أغسطس الجاري، للاحتفال بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

يُنظم البرنامج بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، وبرعاية مجوهرات «داماس»، وتنعقد فعالياته في مركز تواصل للمؤتمرات في مدينة إكسبو دبي، ويشهد حضور نساء ممن يضطلعن بأدوار ريادية ضمن ميادين وقطاعات محورية، بما فيها الدفاع الوطني، والطوارئ، والصحة، والتعليم، وتطوير المجتمع، والتقنية، والصحة النفسية، لتسليط الضوء على مسيرتهنّ وجهودهنّ الريادية بما يتماشى مع دور جناح المرأة كمنصة تسلط الضوء على تجارب المرأة، وخبراتها، ومسيرتها الملهمة نحو مستقبل أكثر شمولاً وازدهاراً لدولة الإمارات.

ومع احتفال الإمارات بـ«عام الأسرة» في 2026، يركز البرنامج على الروابط العميقة والصلة بين الأجيال، والمنظومة المتكاملة التي تعزز تلاحم المجتمع. كما يحتفي بمسيرة النساء الملهمات وأدوارهنّ المؤثرة وأثرهنّ في دعم المجتمع بحرص وتفان، إذ تشارك إماراتيات تجاربهنّ في دعم وخدمة المجتمع في جلستين رئيستين على مدار البرنامج.

وتستضيف جلسة «الريادة في الأوقات العصيبة: السياسات من واقع التجربة» نماذج ملهمة قدمتها الإماراتيات في وضع أسس الأطر المؤسسية الضرورية للمرونة والتعامل مع التحديات، وتتحدث فيها كل من الدكتورة عائشة المعمري، استشاري طب الطوارئ والعناية المركزة، مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وإيمان العمراني، رئيسة الاستشارات الرقمية، أمازون ويب سيرفيسز، ونور الجزيري، نائب الرئيس للمشاريع الخاصة ومنطقة الشرق الأوسط في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وتسلط الجلسة الضوء على أثر المرأة الإماراتية في دعم الوطن في كل مؤسساته، وكذلك كصمام أمان في المنزل أو المجتمع، وتشهد الجلسة الثانية حوارات ملهمة تبرز دور إماراتيات في دعم الأسرة والمؤسسات وفي مجالات تدعم مسيرة الوطن كالتنمية والعمل الإنساني، وتشارك فيها سميرة الوادي، مديرة مدرسة المواكب الخوانيج، وبدور الرقباني، رائدة أعمال وناشطة في العمل المجتمعي، مؤسسة ورئيسة مركز كلماتي للتأهيل وعلاج النطق والرئيسة التنفيذية لمبادرات مسير، وأسماء المسماري، مساعدة مدير وحدة التمريض في مركز صحة، مدينة الشيخ خليفة الطبية.

. «البرنامج» يسلط الضوء على نماذج ملهمة قدمتها الإماراتيات في وضع أسس الأطر المؤسسية الضرورية للمرونة والتعامل مع التحديات.

. 27 أغسطس الجاري، ينظم جناح المرأة برنامج «وطنها قوتها».