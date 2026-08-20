في دبي «مدينة الذهب».. الجوائز البراقة مستمرة حتى 30 الجاري

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أنه مع اقتراب مفاجآت صيف دبي 2026 من اختتام فعالياتها، لاتزال الفرصة متاحة أمام عشاق المجوهرات، حتى 30 أغسطس الجاري، للمشاركة في حملة «تسوّق المجوهرات واربح 3 كيلوغرامات من الذهب».

وشهدت الحملة فوز ستة محظوظين بـ250 غراماً من الذهب، لكل فائز، ضمن السحوبات الأسبوعية.

ومن المقرر أن يفوز متسوقان آخران بـ250 غراماً لكلٍّ منهما، في حين سيحصل الفائز في السحب النهائي على كيلوغرام من الذهب، وسيقام السحب الأسبوعي الأحد المقبل، على أن يُجرى السحب النهائي 30 أغسطس.

وقال مساعد نائب الرئيس، إدارة السحوبات والترويج في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عبدالله الأميري: «تواصل مفاجآت صيف دبي تقديم تجارب استثنائية تجمع بين التسوق والترفيه والمكافآت»، مشيراً إلى أن حملة «تسوّق المجوهرات واربح 3 كيلوغرامات من الذهب» تمنح المتسوقين مزيداً من الأسباب للاحتفال بموسم الصيف من خلال فرص تسوق حصرية، بما يُعزّز مكانة دبي، ويؤكد استحقاقها للقب «مدينة الذهب».