أكاديمية دبي للإعلام تطلق «معسكر السرد القصصي 2»

أطلقت أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، النسخة الثانية من «معسكر السرد القصصي»، الذي تنظمه بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي كشريك مجتمعي، وذلك في الجامعة الكندية بدبي، في إطار جهودها الرامية إلى إعداد جيل جديد من الشباب المبدعين، وتمكينهم من اكتساب مهارات السرد الإبداعي وصناعة المحتوى الرقمي، بما يواكب التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، وينسجم مع مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033.

ويأتي تنظيم المعسكر استكمالاً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، إذ يقدم برنامجاً تدريبياً مكثفاً يمتد على مدار ثلاثة أيام، ويستهدف الفئة العمرية من 14 إلى 17 عاماً ممن يمتلكون شغفاً بالإعلام، وصناعة المحتوى، والتعبير الإبداعي.

ويركز البرنامج على تنمية مهارات السرد القصصي الحديث، والكتابة الإبداعية، وبناء الأفكار، وتطوير المحتوى المخصص للمنصات الرقمية، إلى جانب التدريب على الأداء أمام الكاميرا، والتصوير، والمونتاج، بما يمكّن المشاركين من إنتاج محتوى رقمي مبتكر وقادر على الوصول إلى الجمهور والتأثير فيه.

وقالت رئيسة أكاديمية دبي للإعلام، منى بوسمرة: «يمثل معسكر السرد القصصي أحد البرامج النوعية التي تجسّد رؤية الأكاديمية في إعداد وبناء جيل جديد من الشباب المبدعين القادرين على توظيف قوة القصة في صناعة محتوى هادف ومؤثر ومواكب متطلبات الإعلام الرقمي، فالسرد القصصي لم يعد مجرد مهارة إعلامية، بل أصبح أداة استراتيجية لصناعة المحتوى ولغة عالمية للتأثير وبناء الوعي وتعزيز التواصل مع المجتمعات».

من جهتها، قالت رئيسة قسم تطوير المهارات وجودة حياة الطلبة بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ريم وليد: «في ظل التحولات المتسارعة في المشهد الرقمي، أصبح الوعي الإعلامي وصناعة المحتوى المسؤول من المهارات الأساسية التي يحتاج إليها الطلبة لفهم العالم من حولهم، والتفاعل معه بوعي وثقة، والتمييز بين المعلومات والمصادر الموثوقة، بما يعزز قدرتهم على التواصل الإيجابي والمشاركة الفاعلة في المجتمع. ومن هذا المنطلق، يسعدنا التعاون مع أكاديمية دبي للإعلام لإتاحة فرص نوعية لطلبتنا من خلال معسكر السرد القصصي، الذي يوفر بيئة تعليمية تفاعلية تجمع بين التدريب العملي والتطبيق الإبداعي».