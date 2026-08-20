«معرض أبوظبي للكتاب» يعود بشعار «لنقلبَ الصفحة ونقرأَ العالم»

تحت شعار «لنقلبَ الصفحة ونقرأَ العالم»، ينظّم مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر المقبل، في مركز «أدنيك أبوظبي».

ويستضيف المعرض في دورته الجديدة عارضين من 95 دولة، إلى جانب نخبة من الأدباء والمفكرين من أنحاء العالم، ضمن برنامج يضم نحو 1500 فعالية صُممت بما يواكب إعلان الإمارات عام 2026 «عام الأسرة»، ويُعزّز دور الثقافة في بناء الإنسان وترسيخ التماسك المجتمعي وإعداد أجيال قادرة على صناعة المستقبل.

وتحل ثقافة البلقان ضيف شرف على الدورة، فيما تحتفي بالعلّامة الخليل بن أحمد الفراهيدي شخصيةً محوريةً، وتختار رواية «دون كيخوته» لميغيل دي ثيربانتس كتاباً للعالم، في تجسيد لرسالة المعرض في تكريم الرموز الفكرية والأعمال الإنسانية الخالدة.

وللمرة الأولى منذ انطلاقه، سيستهلّ المعرض فعالياته بحفل افتتاح يحتفي بمسيرته الممتدة على مدار 35 عاماً، ويستعرض السردية الإماراتية من خلال الموسيقى والأغنية الوطنية، إلى جانب عرض مسرحي مستوحى من الشخصية المحورية للدورة الحالية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، في احتفاء يجمع بين الأصالة والابتكار، ويعكس تطور المشروع الثقافي الإماراتي.

وتشهد الدورة المقبلة برنامجاً ثقافياً ومعرفياً ومهنياً متكاملاً، وفي تقليد راسخ يستضيف المعرض حفل تكريم الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب 2026، الذي يحتفي بمنجزات الجائزة على مدار عقدين، ويستعرض إسهاماتها في دعم التأليف والترجمة والبحث العلمي، وترسيخ حضور الثقافة العربية على الساحة الدولية.