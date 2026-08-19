بعمر 25 عاماً.. بريطاني يصبح أصغر ملياردير عصامي في أوروبا

أصبح الشاب البريطاني جيمس داكومب، البالغ من العمر 25 عاماً، أصغر ملياردير عصامي في أوروبا، بفضل شركته الناشئة "أوليكس" المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي، حيث تجاوزت ثروته المليار دولار.

وبحسب تقديرات مجلة "فوربس"، فقد حصل داكومب على اللقب بعدما وصلت قيمة شركته التي أسسها قبل عامين وهو في الثالثة والعشرين من عمره لنحو 3.3 مليار دولار، ليصبح ضمن 11 مليارديراً عصامياً حول العالم لم يتجاوزوا 30 عاماً.