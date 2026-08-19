«الناشئة» في رحلة 4 أيام مع الكتابة الإبداعية

أطلقت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين برنامج «مجاورة» في نسخته الثانية، ضمن مسار الآداب واللغات، مستهدفة من خلاله منتسبي ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة، في تجربة تدريبية شمولية في الكتابة الإبداعية ترافقهم على امتداد أربعة أيام، خلال الفترة من 17 إلى 20 الجاري، من الاكتشاف إلى الإنجاز.

ويأتي البرنامج في نسخته الثانية وفق منهجية احترافية، تبدأ بتهيئة بيئة آمنة للكتابة والتعبير، وتحديد مستوى كل منتسب وميوله واحتياجاته، ثم الانتقال إلى التدريب بالممارسة والكتابة اليومية والتجريب، وتتسع التجربة لتشمل أبرز أدوات بناء النص الإبداعي، من توليد الأفكار وبناء الشخصيات والمشهد والحبكة والحوار والوصف، إلى جانب تطوير الأسلوب.