«صيف دبي».. المفاجآت مستمرة في أنحاء المدينة

تتواصل فعاليات مفاجآت صيف دبي التي تتيح للعائلات والأصدقاء والزوار فرصة الاستمتاع ببرنامج حافل بالأنشطة، والتجارب المجانية، والعروض الترفيهية الحية، والأنشطة العائلية المتنوعة، في عدد من أشهر مراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة.

وتنبض مراكز التسوق في مختلف أنحاء دبي بالحيوية، خلال كل عطلة أسبوع، بمجموعة من العروض الترفيهية المجانية ضمن عروض الفنون الأدائية في مفاجآت صيف دبي، ويستمتع الزوار بتشكيلة من الفعاليات، تشمل عروض الفلاش موب، وعروض الأزياء على منصات العرض، والعروض الموسيقية الحية، وعروض الرقص، فيما يقدم كل موقع برنامجاً مختلفاً من الأنشطة والفعاليات طوال الصيف، في ذا أوتلت فيليج، وابن بطوطة مول، وسيتي سنتر مردف، وند الشبا، ومول نخلة جميرا.

ويُعدّ عالم مدهش من أبرز التجارب التي يمكن الاستمتاع بها حتى 23 الجاري، في قاعتَي الشيخ سعيد (1) و(3) في مركز دبي التجاري العالمي، إذ تقدم دورته الـ27 واحدة من أكبر الوجهات الترفيهية العائلية المغطاة في المنطقة، مع دخول مجاني لجميع الزوار، ويمكن للعائلات الاستمتاع بورش عمل تفاعلية، وإطلالات يومية لشخصيتَي «مدهش» و«دانة»، إضافة إلى مناطق ترفيهية مجانية مخصصة في مختلف أنحاء الوجهة.

ومن أبرز فعاليات هذا العام، التعاون الأول من نوعه بين «مدهش» و«دانة» وشخصية «بيبي شارك»، في عرض مباشر وحصري، مع فرصة للقاء الشخصيات والتقاط الصور معها.

ويمكن لهواة أنشطة الصحة واللياقة البدنية ابتداء يومهم بالمشي أو الجري ضمن مسارات داخلية مكيّفة، حيث يتحول دبي فستيفال سيتي مول طوال فصل الصيف إلى مضمار داخلي مخصص لممارسة الرياضة، وتناسب فعالية «دبي مولاثون» جميع مستويات اللياقة البدنية، وتشجع الزوار على الحفاظ على نشاطهم مع تجنب حرارة الصيف.

وضمن برنامج دبي مولاثون، تجمع سلسلة نيو بالانس × كومن غراوندز الصيفية عشاق الجري في صباح مخصص للياقة البدنية وروح المجتمع، ويبدأ المشاركون بالتجمع في متجر «نيو بالانس» قبل الانطلاق في مسار دبي مولاثون الداخلي، ثم الاستمتاع بوجبة إفطار مجانية مخصصة للتعافي في «كومن غراوندز»، وذلك لأول 100 مشارك.

. الزوار يستمتعون بتشكيلة من الفعاليات، تشمل عروض الفلاش موب، وعروض الأزياء على منصات العرض، والعروض الموسيقية الحية.