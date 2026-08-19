مكتبة محمد بن راشد تحفّز الطلبة على العودة إلى الدراسة بإيجابية

تستضيف مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع مبادرة «أمهات وآباء وأطفال»، فعالية «العودة إلى المدرسة»، على مدار يومَي الجمعة والسبت المقبلين، وتهدف إلى مساعدة الطلاب وعائلاتهم على الاستعداد للعام الدراسي الجديد بثقة وحماس، من خلال برنامج متنوّع يجمع بين الأنشطة التعليمية والترفيهية والتجارب التفاعلية.

وقالت مديرة إدارة الفعاليات والاتصال بالإنابة رئيسة قسم الأنشطة والفعاليات في مكتبة محمد بن راشد، فاطمة فكري: «يُمثل الاستعداد للعام الدراسي الجديد أكثر من مجرد تجهيز الزي المدرسي والقرطاسية، إذ يشمل تهيئة الأطفال نفسياً، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتحفيزهم على العودة إلى مقاعد الدراسة بحماس وإيجابية بعد عطلة طويلة، وانطلاقاً من ذلك، حرصنا على تصميم الفعالية بطريقة تمنح العائلات تجربة متكاملة تجمع بين الدعم العملي والمعلومات الموثوقة والأنشطة الهادفة».

وعلى مدار يومين، ستقدّم الفعالية برنامجاً متكاملاً من الأنشطة المخصصة للأطفال وأولياء الأمور، من بينها العرض الحي للأطفال «ذا فيكسيز»، بمشاركة الشخصيات المحبوبة «البروفيسور يوجينيوس» و«سيمكا ونوليك»، كما يشمل البرنامج تجارب تفاعلية متنوّعة، من بينها أنشطة بناء مجسمات «ليغو»، وسباقات السيارات بالتحكم عن بُعد من «آر سي سي سيتيز»، وأعمال النجارة الإبداعية مع «وود ويزاردز»، والأنشطة الحسية مع «بلاينست»، إلى جانب أنشطة هادئة وتجارب تعليمية متنوعة.

كما يتضمن البرنامج جلسات سرد قصصي تفاعلية تقدمها مؤسسة الإمارات للآداب، إلى جانب جلسات تنمي مهارات القراءة المبكرة وتغرس حبها لدى الأطفال، وستُنظم أيضاً جلسات مخصصة للأطفال وأولياء الأمور حول تنظيم المشاعر واليقظة الذهنية.