شاكيرا تتضامن مع بلدها بالأفعال وليس الأقـوال: ســأبني 10 مدارس

تعهّدت نجمة الغناء الكولومبية شاكيرا، أول من أمس، بالمساعدة في بناء 10 مدارس جديدة، على الأقل، بمنطقة نائية في بلادها تعرضت لزلزال مدمر، الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل المئات، وألحق أضراراً بآلاف المنشآت التعليمية غربي كولومبيا، وتعهدت النجمة ذات الشهرة العالمية صاحبة أغنية «هيبس دونت لاي» بذلك أثناء زيارة مفاجئة لكيبدو عاصمة إقليم تشوكو الكولومبي، حيث تفقدت المدارس المتضررة، واحتضنت الطلاب وأخذت صوراً معهم.

وقالت شاكيرا للصحافيين: «أكثر ما يقلقني هو ألا يعاد بناء المدارس بمجرد انتهاء هذه الحالة الطارئة، كل يوم لا يذهب فيه الأطفال إلى المدرسة هو يوم تفوتهم فيه فرص في مستقبلهم».

ورافق شاكيرا نجل الملياردير رجل الأعمال المحب للخير وارن بافيت، هاورد بافيت، ومن المقرر أن تتعاون مؤسسة «هاورد جي. بافيت» مع مؤسسة «فونداسيون بييس ديسكالسوس» (أو «مؤسسة الأقدام الحافية») في المشروع.