خرج من الطائرة على ارتفاع 38 ألف قدم.. والآن يطالب بتعويض بالملايين

يستعد الصربي ليوبـيشا كاروفيتش، البالغ من العمر 61 عاماً، لرفع دعوى قضائية قد تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من اليوروهات، بعد الحادث المرعب الذي تعرض له على متن طائرة تابعة لشركة "رايان إير"، عندما تحطم جزء من نافذة الطائرة على ارتفاع 38 ألف قدم، خلال رحلة من اليونان إلى ألمانيا ما أدى إلى خروج رأسه وكتفيه إلى خارج المقصورة، وإصابته بجروح خطيرة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل"، كان كاروفيتش مسافراً برفقة زوجته على رحلة من سالونيك في اليونان إلى مدينة ميمنغن الألمانية، عندما تحطمت نافذة بجوار مقعده. وقالت تقارير إن زوجته اضطرت إلى التمسك بقدميه لمدة نحو خمس دقائق، بينما كان الجزء العلوي من جسده خارج الطائرة والرياح العاتية تضرب وجهه وجسده.

وبعد مرور خمسة أسابيع على الحادث، يعمل المحامي فاسيليوس تسياراس مع مكتب محاماة أميركي لتمثيل كاروفيتش إلى جانب 35 راكباً آخرين، قال إنهم تعرضوا لما وصفه بـ"خطر الموت".

وأشارت تقارير أولية صادرة عن المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة، إلى أن شفرة في مروحة محرك طائرة بوينغ 737 قد انكسرت، وأن حطاماً ناتجاً عن المحرك تسبب في تحطم النافذة.

وكشفت التحقيقات الأولية أيضاً أن أطقم الطائرة أبلغت خلال العام السابق عن أربع حالات اشتباه باصطدام طيور بالمحرك نفسه، وعُثر على بقايا طيور في حالتين منها.

إلا أن المحامي تسياراس يشكك في أن تكون اصطدامات الطيور هي السبب وراء تضرر النافذة، ويطرح تساؤلات بشأن أعمال الصيانة التي خضعت لها الطائرة.

في المقابل، وصف الرئيس التنفيذي لشركة "رايان إير"، مايكل أوليري، أن رواية خروج الراكب من الطائرة بأنها ادعاءات "غير منطقية".

ووصف شهود الحادث المشهد بأنه كان أشبه برجل يحلق في الهواء "مثل سوبرمان"، في الوقت نفسه؛ لا تزال المسؤولية القانونية عن الحادث غير محسومة، إذ قال تسياراس إن تحديد الجهة التي ستواجه الدعوى ــ سواء كانت "رايان إير" أو "بوينغ" أو شركات الصيانة أو الشركة المصنعة للمحرك، أو أكثر من جهة ــ لن يكون ممكناً قبل صدور التقرير النهائي للخبراء بشأن سبب تضرر المحرك.

ومن المرجح، في حال خلص التحقيق إلى وجود مسؤولية على شركة "بوينغ"، أن تُرفع الدعوى أمام المحاكم الأميركية، حيث يرى تسياراس أن نظام التعويضات هناك قد يؤدي إلى مبالغ أكبر مما هو معتاد في أوروبا.

وأصيب كاروفيتش بجروح خطيرة خلال الحادث، واضطر إلى ارتداء دعامة للرقبة لمدة ستة أسابيع. وقال في تصريحات سابقة لـ"ديلي ميل" إنه عانى تورماً وخدراً في الرأس، كما أصيب الجانب الأيمن من جسده بشلل مؤقت، إضافة إلى أضرار جزئية في الأذن والعين اليمنيين. كما عولج من حروق في الوجه واليد والذراع اليمنى، نتيجة تعرض الجزء العلوي من جسده للرياح شديدة السرعة أثناء وجوده خارج المقصورة.