العثور على صياد علق تحت الماء في جوف صخري لـ15 يوماً

اختفى إيراستو كريسانتو فالديز أثناء صيده السمك مع والده في بئر جوفية في سان فرانسيسكو لاباز (المكسيك)، في 23 يوليو الماضي؛ ما أثار تكهنات بإمكانية غرقه، وعلى الفور بدأت عملية بحث، لكن عمليات البحث الأولية في الماء لم تسفر عن أي نتائج.

وقد صعّب عمق البئر والظروف الصعبة في الموقع العثور على فالديز . وبعد ستة أيام عثر غواصون مشاركون في العملية على الحربة التي كان يحملها. وتم اكتشافها على عمق نحو 65 متراً، كما أفاد موقع NeedToKnow. وبعد 15 يوماً من اختفاء إيراستو، تمكن مستكشفون من المكسيك وألمانيا والولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان من تحديد مكانه.

والمثير للدهشة أنه كان على قيد الحياة، ويُقال إنه كان محاصراً في كهف به جيب هوائي على عمق يزيد على 100 متر تحت سطح الأرض. ووصف المستكشف المكسيكي كارلوس خيمينيز الاكتشاف بـ«المعجزة». وقال لوسائل الإعلام المحلية: «كنا مستعدين للعثور على جثته، لكنّ القدر كان له تدبير آخر».

وعانى الصياد من جفاف شديد وسوء تغذية بعد قضائه أكثر من أسبوعين دون طعام، نُقل بسيارة إسعاف لتلقي العلاج. وهو الآن يتعافى في مستشفى بمسقط رأسه أوكسبانابا.

وأوضح فالديز أنه علق في الكهف المُظلم تماماً أثناء محاولته صيد سمكة روبالو، وهي نوع من أسماك السنوق الشائعة، مشيراً إلى أنه شرب ونام في ظلام دامس، وفقد إحساسه بالوقت تماماً لانعدام ضوء النهار.

ووجد الغطاسون «كهفاً جافاً كبيراً يتدفق منه نهر صغير» حيث كان فالديز محاصراً.

وتوجد آلاف من الكهوف الجوفية (سينوتات) تحت الماء في شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية، والتي استخدمتها مجتمعات المايا تاريخياً للحصول على الماء. والسينوتي عبارة عن بئر طبيعية عميقة أو حفرة انهيارية تتشكل نتيجة انهيار الحجر الجيري السطحي، مما يكشف عن المياه الجوفية تحته.