عالم مدهش يواصل نشر الفرح قبل إسدال الستار

يواصل عالم مدهش في دبي رسم الابتسامة على وجوه زواره من الصغار والكبار، مضاعفاً جرعات السعادة قبل أن يسدل الستار على فعالياته في 23 أغسطس الجاري، إذ ستقدم الوجهة مزيداً من التجارب للعائلات، مع برنامج حافل بالعروض الحية وورش العمل التعليمية التفاعلية، لتلقي البهجة والاستفادة والترفيه تحت سقف واحد.

وإلى جانب أكثر من 130 لعبة وتجربة ترفيهية، يمكن للصغار الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة التي تشمل العروض المسرحية الحماسية، وتجارب الروبوتات العملية، والتوعية بالسلامة الرقمية، والقراءة، والثقافة الاستهلاكية، والمهارات الأساسية، كما يحصل حاملو بطاقة «إسعاد» على رصيد إضافي بنسبة 20% عند شحن بطاقات الدفع الذكي «تاب كارد»، ما يتيح للعائلات الاستمتاع بمزيد من الألعاب.

ويستقبل عالم مدهش زواره في مركز دبي التجاري العالمي، مع مجموعة متنوعة من العروض وورش العمل والأنشطة العائلية من أبرزها: العروض الحية من بلانيت إنترتينمنت (18 و20 و21 و22 و23 أغسطس)، إذ تقدم بلانيت إنترتينمنت على مدار اليوم مجموعة من العروض الحية تشمل «عالم مدهش الجوراسي»، و«مختبر مدهش للروبوتات»، و«مستكشفي عالم مدهش البحري»، ويأخذ كل عرض الصغار في مغامرة مختلفة على المسرح، ليضيف مزيداً من المتعة إلى يومهم في عالم مدهش.

وعبر بث مباشر على تلفزيون «سما دبي»، تتواصل أجواء عالم مدهش على الشاشة في عطلة نهاية الأسبوع (22 و23 الجاري)، من خلال برنامج خاص يقدم للمشاهدين الصغار مزيجاً من المسابقات الترفيهية والألعاب والمفاجآت، والجوائز المستوحاة من أجواء عالم مدهش. ويجمع البرنامج الأطفال للمشاركة في باقة من التحديات، تشمل أسئلة المعلومات العامة والألعاب الحركية، ضمن قالب تفاعلي يجمع بين المنافسة الودية والمرح والتعلم، ويمنح الجميع فرصة للفوز.

وعرفت ورشة «أبطال الإنترنت» من «غوغل» أمس، الزوار الصغار بأساليب الاستخدام الآمن للإنترنت، من خلال جلسة تفاعلية باللغة العربية تتناول كيفية اكتشاف عمليات الاحتيال وحماية كلمات المرور، إلى جانب تعزيز السلوك الإيجابي واللطف في التعامل عبر الإنترنت، بما يسهم في ترسيخ عادات رقمية ذكية وآمنة لدى الأطفال.

وستتيح ورشة «بريني إن برايت» التفاعلية للأطفال في 22 الجاري، خوض تجربة عملية في عالم الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ليتعرف المشاركون إلى أساسيات الذكاء الاصطناعي وآلية اتخاذ الأنظمة الذكية للقرارات، إلى جانب بناء الروبوتات وبرمجتها بأنفسهم، بما يسهم في تنمية مهارات الإبداع والعمل الجماعي وحل المشكلات.

وستجتمع غداً مجموعة من إدارات هيئة الصحة في دبي في عالم مدهش لتقديم سلسلة من الأنشطة التعليمية والتفاعلية المصممة للأطفال والعائلات، والتي تتيح للصغار التعرف بأسلوب ممتع إلى مفاهيم الصحة والعافية، بينما سيقدم قطاع حماية المستهلك في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بعد غد عرض «المستهلك الصغير»، لتعريف الأطفال بأساسيات الوعي الاستهلاكي من خلال سرد القصص المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأسئلة التفاعلية، ومشاركة الجمهور، والألعاب والتحديات. كما يحصل المشاركون على «جواز المستهلك الذكي»، ويجمعون الأختام مع استكمال الأنشطة، إلى جانب فرص للفوز بالجوائز خلال الجلسة.

من ناحيتها، قدمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، في عالم مدهش، جلسات تتمحور حول المعرفة والكتب، بهدف تشجيع الزوار الصغار على استكشاف عالم القراءة والتعلم ضمن أجواء تفاعلية وجذابة.

وخلال اليوم وبعد غد، ستقدم القيادة العامة للدفاع المدني في دبي، عروضاً مسرحية ترفيهية وتعليمية تسلط الضوء على مجموعة من إرشادات السلامة المهمة. وسيتعرف الأطفال من خلالها إلى كيفية التصرف في حال اندلاع حريق، ودور رجال الإطفاء، وطرق التواصل مع الدفاع المدني، كما تتاح لهم فرصة لقاء رجال الإطفاء والشخصية المحبوبة «سالم».

أما مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، فستقدم اليوم مجموعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية للزوار، بما يساعد العائلات على التعرف إلى مبادئ الإسعافات الأولية والسلامة المجتمعية، من خلال الألعاب والأنشطة التفاعلية، إلى جانب توزيع الهدايا خلال الجلسات.

الاستكشاف مستمر

تستمر الفرصة أمام العائلات حتى 23 الجاري للاستمتاع بالموسم الحالي لعالم مدهش، ومتابعة أحدث العروض وورش العمل، واستكشاف مجموعة واسعة من الألعاب والتجارب الترفيهية في واحدة من أبرز الوجهات الصيفية الداخلية المفضلة في دبي، بقاعات الشيخ سعيد 1-3، في مركز دبي التجاري العالمي.

• 22 و23 الجاري، تنقل قناة «سما دبي» أجواء عالم مدهش على الهواء مباشرة من خلال برنامج خاص.

• العروض الحية تشمل «عالم مدهش الجوراسي»، و«مختبر مدهش للروبوتات»، و«مستكشفي عالم مدهش البحري».