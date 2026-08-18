سفر الألمان.. الرحلات الخارجية تتراجع مقابل زيادة «الداخلية»       

أجرى سكان ألمانيا، خلال العام الماضي، عدداً أقل من الرحلات التي استمرت أياماً عدة، مقارنة بالعام السابق، مع تراجع واضح في السفر إلى الخارج، مقابل زيادة الرحلات الداخلية التي شملت مبيتاً لليلة واحدة على الأقل، وفقاً لتحليل أجراه مكتب الإحصاء الاتحادي.

وانخفض إجمالي عدد الرحلات التي تضمنت مبيتاً بنسبة 1.1% إلى 274 مليون رحلة، وارتفع عدد الرحلات الداخلية، مقارنة بالعام السابق، بنسبة 3.9% إلى 169 مليون رحلة.

وسافر 105 ملايين شخص في رحلات إلى الخارج، بانخفاض بنحو 8.3 مقارنة بالعام السابق، وكانت إيطاليا الوجهة الأكثر شعبية، تلتها النمسا وإسبانيا وفرنسا وهولندا.

وارتفع عدد الرحلات الخاصة 6.2%، ليتجاوز مستويات 2019، أي قبل جائحة كورونا، ورغم الزيادة في عدد رحلات العمل، التي بلغت العام الماضي 41 مليون رحلة، لم يتم الوصول إلى مستوى ما قبل الجائحة، إذ ظل العدد أقل بنسبة 0.2%.