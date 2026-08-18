والد هايدن بانتير: جلبت قدراً لا يُحصى من الحب ورحلت

لوس أنجلوس - رويترز

أعلنت عائلة الممثلة الأميركية، هايدن بانتير، التي اشتهرت بأدوارها في مسلسلات تلفزيونية مثل «ناشفيل» و«هيروز»، وفاتها عن عمر ناهز 36 عاماً.

وقال والدها آلان «سكيب» بانتير، في بيان: «ببالغ الحزن والأسى نعلن الرحيل المأساوي لابنتنا الحبيبة هايدن، كانت نوراً استثنائياً، ⁠وقوة طبيعية جلبت قدراً لا يُحصى من الحب والفرح لكل من عرفها، وللملايين الذين تابعوها على الشاشة».

وفيما لم يذكر سبب الوفاة، صرحت المتحدثة الإعلامية باسم بانتير، كيسي كيتشن، لشبكة «إن بي سي نيوز»، بأن هناك تحقيقاً يجري بشأن وفاة الممثلة الشابة.

وبدأت بانتير مسيرتها الفنية وهي طفلة، ونالت شهرة واسعة عندما أدت بصوتها ‌شخصية «دوت»، الأميرة النملة الصغيرة، في فيلم الرسوم المتحركة ‌الناجح «حياة حشرة» الذي أنتجته «بيكسار» عام 1998، ‌وترشحت لجائزة «غرامي» عن ‌ألبوم مرافق للفيلم، ضمن فئة أفضل ألبوم شعر غنائي للأطفال.

وحققت شهرة كبيرة بدور ​مشجعة المدرسة الثانوية ‌ذات القدرات الخارقة، ​كلير بينيت، في المسلسل الشهير «هيروز»، ⁠الذي عرضته شبكة «إن.بي.سي» للمرة الأولى عام 2006. وشاركت في فيلم الدراما الرياضية «ريميمبر ذا تايتنز» عام 2000 إلى ​جانب دنزل ⁠واشنطن.

وحصلت بانتير ⁠على ترشيحين لجائزة «غولدن غلوب» عامَي 2013 و2014، عن فئة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل تلفزيوني أو مسلسل قصير ⁠أو فيلم تلفزيوني، عن دورها في الدراما الموسيقية «ناشفيل».

وتوفي شقيقها، الممثل جانسن بانتير، ​في 2023 عن 28 عاماً بسبب مضاعفات مرتبطة بتضخم القلب ومرض في الصمام الأبهري، بحسب بيان للعائلة صدر لوسائل إعلام أميركية في وقت لاحق من ذلك العام.