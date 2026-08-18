تعاون بين «الأرشيف» و«موارد بشرية دبي»

بحث الأرشيف والمكتبة الوطنية، خلال لقاء افتراضي، مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال النشر المؤسسي بينهما.

وأكد المدير التنفيذي للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، الدكتور حمد المطيري، أهمية الأرشيف في حفظ الذاكرة المؤسسية والوطنية، إذ لا يقتصر دوره على حفظ الوثائق والسجلات، وإنما هو صانع للمحتوى الثقافي الموثق أيضاً، مشيراً إلى اهتمام الأرشيف بتطوير النشر العلمي، في إطار حرصه على دعم البحث والمعرفة، وإتاحة مصادر علمية موثوقة للباحثين والمهتمين، واستعرض الأرشيف تجربته في مجال النشر العلمي، وتناول اللقاء عدداً من المحاور المتعلقة بإصدار الدوريات العلمية.