عشاق «ديزني» يتخطون الصعاب لشراء «دبابيس» مطلوبة بشدة

يجمع كايل ليدان دبابيس تحمل ​رسوماً لشخصيات ديزني المشهورة منذ نحو 10 ‌سنوات، ولا ينوي ​التوقف عن ذلك.

وقال وهو يقف في طابور أمام متجر ديزني الرسمي لبيع الدبابيس، في مؤتمر «معجبي ديزني» المعروف باسم (دي.23): «أحاول الحصول على بعض الدبابيس الفاخرة من متجر ميكيز أوف جلينديل، ومتجر شركة ديزني، ⁠ومتجر هوليوود ستوديو»، وأضاف: «لديهم دبابيس ذات جودة رائعة ومطلوبة بشدة، وهي متوافرة في إصدارات محدودة للغاية».

وانطلقت موجة جمع دبابيس ديزني في تسعينات القرن ‌الماضي، بعد أن أطلقت الشركة برامج لتبادل الدبابيس في متنزهاتها، وحوّلت هذه المبادرة الدبابيس من مجرد هدايا تذكارية ‌بسيطة إلى قطع تذكارية مرغوب فيها، وساعدت في ‌تكوين مجتمع عالمي من المتداولين وهواة الجمع.

ولا يمكن ‌الشراء من جناح ‌متجر «ميكيز أوف جلينديل» داخل مركز مؤتمرات أناهايم إلا من خلال ​طابور افتراضي يمتلئ ‌كل يوم ​على الفور تقريباً، وفي الأغلب يواجه ⁠المعجبون فترات انتظار طويلة، وعند الوصول أخيراً قد يجدون أن بعض القطع نفدت، ومن أندر القطع في ​معرض «⁠دي.23» مجموعة ⁠بريمير 2026، وهي مجموعة محدودة الإصدار تتألف من 15 دبوساً صدرت احتفالاً بالمعرض.