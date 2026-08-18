500 مشاركة في جائزة شمس للمحتوى العربي

تشهد الدورة الثالثة من جائزة شمس للمحتوى العربي، التي تنظمها مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، إقبالاً واسعاً من المبدعين وصنّاع المحتوى، مع تجاوز عدد المشاركات 500 مشاركة، بما يعكس تنامي حضور الجائزة واتساع نطاق المشاركة فيها على مستوى العالم العربي.

وتأتي الدورة الثالثة من الجائزة في ظل تطورات متسارعة يشهدها قطاع صناعة المحتوى، على مستوى أدوات الإنتاج وأنماط التفاعل والوصول إلى الجمهور، بما يتيح للمواهب الإبداعية فرصاً أوسع لتقديم أعمالها وإبراز تجاربها، واستحدثت «شمس»، خلال الدورة الحالية، ثلاث فئات جديدة، تشمل «أفضل كاتب سيناريو مسلسل»، و«أفضل موسيقى تصويرية لمسلسل أو فيلم»، و«أفضل إعلان إبداعي»، إلى جانب الفئات الأخرى التي تشمل الفيلم القصير، والفيديو بالذكاء الاصطناعي، وصناعة المحتوى، والبودكاست، والتمثيل.

وقال مدير عام مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، راشد عبدالله العوبد، إن الإقبال الذي تشهده الدورة الثالثة يعكس تنامي المواهب والطاقات الإبداعية في العالم العربي، ويؤكد وجود أعمال قادرة على المنافسة وتحقيق التأثير.

وأضاف أن «شمس» تواصل تطوير الجائزة وتوسيع نطاقها بما يسهم في اكتشاف المواهب وتحفيز المبدعين على تطوير تجاربهم، مشيراً إلى أن استحداث الفئات الجديدة يأتي في إطار مواكبة التطورات التي يشهدها قطاع صناعة المحتوى وتنوع مجالاته. وأوضح أن صناعة المحتوى أصبحت منظومة متكاملة تتقاطع فيها الكتابة والصورة والصوت والتقنية والإعلان، الأمر الذي ينعكس على تنوع الأعمال والمواهب المشاركة في الجائزة.

وتسعى الجائزة من خلال دورتها الثالثة إلى تعزيز المنافسة في مجالات المحتوى، وفق معايير تشمل جودة الفكرة والابتكار والتأثير الثقافي والاجتماعي والتميز الفني والتقني، فيما تتولى لجان تحكيم متخصصة تقييم المشاركات واختيار الأعمال الفائزة وفق المعايير المعتمدة.

وتواصل الجائزة استقبال المشاركات حتى الأول من أكتوبر المقبل، بما يتيح للمبدعين وصنّاع المحتوى والإعلاميين في العالم العربي تقديم أعمالهم والمنافسة ضمن مختلف الفئات.

• 1 أكتوبر المقبل، آخر موعد لتلقي المشاركات.