ماذا تفعل القهوة بمعدتك ( على الريق ) دون إفطار؟

يبدأ العديد من الناس يومهم بشرب القهوة قبل أي طعام، ولكن هل هذا صحي؟ تقول رئيسة قسم الشؤون الطبية في موقع "WEBMED"، الدكتورة برونيلدا نازاريو: "عادةً ما تُربط القهوة بالكافيين، لكنها في الواقع تتكون من مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية، وتعتمد فوائدها على عدة عوامل".



وتوضح نازاريو أن محتوى قهوتك يعتمد على مصدر حبوبها، وطريقة تحضيرها، لكن المكون الأكثر فعالية الذي يمنحنا تلك الطاقة الصباحية التي نحتاجها بشدة! إنه الكافيين. إذ يحفز الكافيين الدماغ، وهو الطريقة الأمثل للاستيقاظ بنشاط وحيوية لبدء يومك، وهو ما خضع لأكبر قدر من الدراسات.



وتوضح الدكتورة نازاريو أن شرب القهوة يوميًا قد يُحسن صحتك، فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الاستمتاع بالقهوة قد يُقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل السكري، وأمراض القلب، وربما مرض الكبد الدهني، مقارنةً بمن لا يشربون القهوة.



مع ذلك، قد تكون هناك آثار جانبية سلبية، إذا كنت تستمتع بفنجان لذيذ من القهوة غير المفلترة، مثل القهوة التركية أو الفرنسية، فمن الجيد أن تعلم أن هذه المشروبات تحتوي على مركبات قد ترفع مستويات الكوليسترول الضار.



وقالت نازاريو إن الأمر يعتمد على الكمية المستهلكة من الكافيين، فعادة يُعدّ تناول أقل من كوب أو كوبين يوميًا أمرًا جيدًا ولا يُفترض أن يُسبب أي مشاكل.



لكن الكافيين يُمتص بسرعة وبشكل كامل في المعدة، وإذا شربته على معدة فارغة، فقد تشعر بتأثيره بشكلٍ أقوى، فقد يُعاني البعض من آثار جانبية مثل تسارع ضربات القلب، والتوتر، والصداع، واضطراب المعدة، أو الغثيان، بحسب الدكتورة نازاريو.



وأضافت نازاريو، استمتع بقهوتك، لكن استمع إلى جسدك!". وأشارت إلى أن هناك أيضًا بدائل رائعة للقهوة تحتوي على نسبة أقل من الكافيين ولكنها لا تزال تُعطيك دفعة الطاقة التي تبحث عنها مثل الشاي الأسود، أو الشاي الأخضر، أو الماتشا، ولكل منها نكهته وفوائده الخاصة.