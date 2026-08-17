رحيل الفنان المصري عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض

أعلن في القاهرة، اليوم الإثنين، عن وفاة الفنان المصري عمرو محمد علي بعد صراع طويل مع مرض التصلب المتعدد MS.

وقال الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات لـ"المصرى اليوم"، إن جنازة الفنان عمرو محمد علي ستشيع عصر اليوم من مسجد عطاء الله السكندري بمنطقة الخليفة، على أن يدفن جثمانه في مدافن نقابة المهن التمثيلية بمنطقة الخليفة.

وعانى الممثل الراحل من مرض التصلب المتعدد MS، الذي أثر على قدرته على الحركة، وأبعده عن الساحة الفنية منذ عام 2006، بعدما تدهورت حالته الصحية تدريجيًا، وأصبح غير قادر على المشي والوقوف بشكل طبيعي.

والفنان الراحل، كان قد حقق شهرة واسعة وشعبية كبيرة منذ صغره، واشتهر بأداء شخصية "شقشق" في المسلسل الشهير "أرابيسك"، أمام الممثل الكبير صلاح السعدني.

أما آخر أعماله فكان في العام 2006 في "حدائق الشيطان"، إلى جانب مشاركته في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية البارزة التي تركت بصمة مميزة في ذاكرة الدراما المصرية.