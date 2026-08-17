انتبه .. التعرق الليلي إذا استمر قد يكون من أعراض السرطان

مع بلوغ حرارة الصيف ذروتها، يستيقظ كثيرون من نومهم مبللين بالعرق، وهو أمر يزعج الأطباء ويحذرون منه، بل ويقولون أنه قد يكون علامة مبكرة على الإصابة بالسرطان.

ووفقا لمنظمة أبحاث السرطان في بريطانيا، فإن نحو ثلث الأشخاص، أي 32 في المئة، الذين لاحظوا عرضا محتملا من "علامات التحذير" المرتبطة بالسرطان، لم يتواصلوا مع طبيبهم العام خلال ستة أشهر.

وتشمل هذه الأعراض التحذيرية التعرق الليلي، والإرهاق، والحكة المستمرة، وتغير الشهية، والانتفاخ.

وعلى الرغم من أن هذه الأعراض غالبًا ما تكون ناجمة عن مشكلات صحية أخرى وعوامل خارجية، فإنها قد تكون أيضا علامة على سرطان خطير.

وقال جيري كوبيس، اختصاصي علاج الأورام بالإشعاع في مركز العلاج بالبروتون التابع لمستشفى يونيفرسيتي كوليدج في لندن: "التمييز المهم هنا هو ما إذا كان هناك تفسير واضح للأعراض. ففي حالة التعرق الليلي، إذا كانت الغرفة باردة، لكنك تستيقظ مرارا وملابس النوم مبللة تمامًا بالعرق، فذلك يختلف عن مجرد الشعور بالرطوبة والحرارة في ليلة حارة"، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويرتبط التعرق الليلي الشديد ببعض أنواع سرطانات الدم، وبينما تختلف الأعراض بحسب نوع سرطان الدم، فإن التعرق الليلي الشديد يعد أحد أكثر الأعراض شيوعا، إلى جانب الإرهاق وتكرار الإصابة بالعدوى.

وقال كوبيس: "إن قضاء ليلة أو ليلتين متعرقا خلال موجة حارة نادرا ما يكون سببًا للهلع. لكن إذا استمر التعرق الليلي غير المبرر بانتظام لأكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، فمن الحكمة تحديد موعد مع طبيبك العام".

وأضاف: "ينبغي طلب المشورة الطبية في وقت أقرب إذا كان التعرق شديدا أو ظهر إلى جانب أعراض أخرى مثيرة للقلق. والأهم من ذلك، لا يتعين عليك الانتظار عدة أسابيع إذا كنت تشعر بوعكة صحية شديدة".

وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى ظهور كدمات غير مبررة، أو نزيف، أو آلام في العظام والمفاصل تؤثر على النوم أو الأنشطة اليومية، وفقدان الوزن غير المبرر، وضيق التنفس، وحكة الجلد التي لا تتحسن مع العلاج.

كما يمكن أن يكون التورم غير المؤلم في الرقبة أو الإبط أو منطقة الفخذ سببًا للقلق.

ومع ذلك، يشدد كوبيس على أن السرطان بعيد كل البعد عن كونه التفسير الأكثر شيوعا لهذه الأعراض.

وقال: "للتعرق الليلي أسباب محتملة عديدة، من بينها انقطاع الطمث، والقلق، وفرط نشاط الغدة الدرقية، والكحول، وبعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب والستيرويدات وبعض المسكنات".

وأضاف: "وبالمثل، فإن الشعور بالتعب خلال موجة الحر أمر شائع للغاية. ويصبح الأمر أكثر إثارة للقلق عندما يكون التعب شديدًا ومستمرًا، ويترافق مع أعراض مثل التعرق الغزير أو الحمى أو فقدان الوزن".

وختم كوبيس: "الرسالة ليست أن نشعر بالذعر بعد ليلتين حارتين، وإنما أن ننتبه إلى أي تغير مستمر وغير مبرر، ولا سيما عندما تظهر علامات تحذيرية أخرى".