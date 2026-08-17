مصر: قتل والدته وأخفى جثتها لمدة عامين في غرفة نومها

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية في القاهرة، القبض على شاب لاتهامه بقتل والدته وإخفاء جثمانها داخل غرفة نومها لمدة عامين، دون اكتشاف أمره طوال هذه الفترة.

وانكشف سر الشاب بعدما تقدم ابن خالته، ببلاغ للشرطة يشكو من اختفاء خالته وعدم رؤيتها منذ فترة طويلة، واتهم نجلها بالوقوف وراء اختفائها وتبريره الاختفاء بعلل مختلفة في كل مرة يسأله عنها.

وأجرت أجهزة الأمن تحرياتها حول الواقعة لتكتشف تفاصيل مروعة، إذ تبين أن الشاب تعدى على والدته بالضرب حتى فارقت الحياة قبل عامين، ثم فكر في إخفاء معالم الجريمة حتى لا يفتضح أمره.

وأنكر الشاب في البداية وزعم أن والدته سافرت لزيارة أحد الأقارب، لكن بعد مواجهته ببعض المعلومات ومنها تعديه عليها أكثر من مرة، اعترف بنشوب مشادة كلامية تطورت إلى تعديه عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

وعمد الشاب إلى دفن جثمان والدته داخل جدار شيده في غرفة نومها ثم وضع طبقة إسمنتيه لإخفاء الأمر.

وبعد انتقال أجهزة الأمن إلى محل الواقعة، عثرت على بناء بالطوب داخل غرفة النوم ومغطى بطبقة أسمنتية، وبعد إزالته عثرت على هيكل عظمي في حالة تحلل كامل، وتبين أنه خاص بالسيدة المتغيبة.

وألقت الشرطة القبض على نجل السيدة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وأمرت جهات التحقيق بعرض المتهم على مصحة علاج نفسي وعقلي.