20 يوماً على الكشف عن هواتف آيفون الجديدة .. فما هي مفاجآت شركة "ابل" هذه المرة ؟

تستعد أبل لإطلاق جيل جديد من هواتف آيفون الرائدة، حيث يتصدر مؤتمر سبتمبر المقبل طرازا iPhone 18 Pro Max والنسخة القابلة للطي بتقنيات معالجة وذكاء اصطناعي ثورية.

وينتظر عشاق التكنولوجيا هذا الحدث العالمي بشغف كبير للاطلاع على أحدث الابتكارات والحلول الذكية التي تقدمها الشركة.

ويكتسب المؤتمر أهمية خاصة لكونه يعيد تشكيل سوق الهواتف الذكية، حيث تسعى أبل من خلاله إلى تقديم تجارب معالجة قوية بفضل الشرائح الحديثة، وتطوير كفاءة البطاريات، وإدخال تقنيات جديدة مثل الشاشات القابلة للطي.

فما هي أجهزة الآيفون المرتقبة الشهر المقبل ؟



1. هاتف iPhone 18 Pro

يتميز هاتف iPhone 18 Pro بمجموعة من المواصفات التقنية والتحديثات الثورية التي تجعله واحداً من أقوى الهواتف الذكية المرتقبة في الأسواق العالمية، حيث يأتي بشاشة متطورة من نوع LTPO+ OLED توفر كفاءة عالية جداً في استهلاك الطاقة مع معدل تحديث متغير سلس يصل إلى 120 هرتز، مع الحفاظ على لغة التصميم الخارجي الأنيقة المصنوعة من مواد عالية الجودة والمتانة الشبيهة بالإصدار السابق ولكن مع تصغير ملموس في مساحة الجزيرة التفاعلية Dynamic Island لإعطاء مساحة رؤية أوسع وأفضل للمستخدم أثناء الاستخدام اليومي والألعاب.

وعلى صعيد الأداء، يعتمد هاتف أيفون 18 برو بشكل كلي على معالج Apple A20 Pro الجديد كلياً والمصنع بتكنولوجيا 2 نانومتر الدقيقة جدا والتي تضمن أداءً فائق السرعة وقدرة استثنائية على معالجة الخوارزميات ورسومات الذكاء الاصطناعي المعقدة بأسلوب سلس دون استهلاك مفرط للطاقة، مدعوماً بمودم C2 المطور وشريحة الشبكات N2 لتعزيز جودة الاتصال اللاسلكي واستقرار شبكات الجيل الخامس.

وفيما يتعلق بمنظومة التصوير الفوتوغرافي، يحصل الهاتف على كاميرا رئيسية واسعة جديدة كلياً بفتحة عدسة متغيرة تتيح للمستخدم تحكماً احترافياً ومباشراً في كمية الضوء النافذة وعمق الميدان للحصول على صور فائقة الوضوح في ظروف الإضاءة المنخفضة، فضلاً عن تحسينات البطارية التي أصبحت تدوم لفترات أطول بفضل تكامل الشريحة والشاشة الاقتصادية.

وأخيراً، يتوفر الهاتف بخيارات ألوان جديدة كلياً أبرزها لون العنابي الداكن Dark Cherry واللون الأزرق الفاتح، مع توقعات بارتفاع سعره بمقدار يصل إلى 300 دولار مقارنة بالجيل السابق نتيجة التكلفة العالية للتقنيات والشرائح الحديثة المستخدمة فيه.



2. هاتف iPhone 18 Pro Max

يتميز هاتف iPhone 18 Pro Max بمجموعة استثنائية من المواصفات الرائدة والتحديثات الهيكلية التي تضعه في صدارة الهواتف الذكية المتطورة، حيث يتشارك هذا الطراز جميع الميزات المتطورة والمواصفات الداخلية الموجودة في هاتف iPhone 18 Pro، لكنه يتفوق بحجم شاشة أكبر وسعة بطارية أضخم ليلبي احتياجات المستخدمين الشاقة، والتي تأتي من نوع LTPO+ OLED لتوفير تجربة عرض مذهلة بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة ومعدل تحديث ديناميكي سلس يصل إلى 120 هرتز مع تقليل مساحة الجزيرة التفاعلية Dynamic Island.

وتشير التقارير إلى أن الهيكل سيكون أكثر سمكاً بقليل مقارنة بإصدار العام الماضي والنسخة البرو العادية لاستيعاب هذه البطارية العملاقة التي توفر أطول فترة تشغيل في تاريخ هواتف آيفون.

وعلى مستوى الأداء والإنتاجية، يتزود هاتف آيفون 18 برو ماكس بمعالج Apple A20 Pro الخارق المصنع بتكنولوجيا 2 نانومتر المتقدمة، مما يمنحه قدرات معالجة فائقة لمعادلات الذكاء الاصطناعي المعقدة والرسوميات الثقيلة بكفاءة طاقة غير مسبوقة، مدعوماً بمودم C2 وشريحة الاتصال N2 المحدثة لضمان أقصى سرعة واستقرار لشبكات الجيل الخامس.

وفيما يخص منظومة التصوير الاحترافي، يحصل الجهاز على نفس الكاميرا الرئيسية المتطورة ذات فتحة العدسة المتغيرة للتحكم الدقيق في الضوء والعمق، مع تحسينات هائلة في العدسات المقربة لتقديم تفاصيل متناهية الدقة في الصور والفيديوهات.

وسيتوفر الهاتف بالألوان المميزة الجديدة مثل العنابي الداكن Dark Cherry والأزرق الفاتح، ومن المتوقع أن تشهد الأسعار زيادة قد تصل إلى 300 دولار مقارنة بالجيل السابق، حيث تأتي هذه الخطوة بعد رفع أبل لأسعار أجهزة ماك وآيباد بانتظار تحديث سبتمبر/أيلول لتطبيق الزيادة على هواتف آيفون.



3. هاتف iPhone Ultra القابل للطي

يتميز هاتف iPhone Ultra القابل للطي بمجموعة فريدة من المواصفات الاستثنائية والتقنيات المبتكرة التي تجعله أول هاتف قابل للطي تدشنه شركة أبل لتغيير مفهوم الأجهزة الذكية، حيث يتألق بشاشة خارجية عملات بحجم 5.5 بوصة عند الإغلاق، والتي تتحول فور فتحها إلى شاشة داخلية رئيسية مذهلة بحجم 7.8 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3 لتمنح المستخدم تجربة بصرية فائقة الشمولية تشبه إلى حد كبير استخدام جهاز آيباد ميني.

ويعتمد الهيكل الخارجي للجهاز على تصميم مفصل هندسي متطور خصيصاً للحد من وضوح الطية الوسطى وزيادة انسيابية الشاشة، مدعوماً ببطاريتين جرى توزيعها بذكاء على جانبي الهاتف لضمان تحقيق أقصى درجات النحافة والانسيابية في اليد. ونظراً للنحافة الفائقة لجسم الهاتف والتي تحول دون دمج نظام كاميرا TrueDepth المعتاد، اعتمدت أبل على تقنية بصمة الأصبع Touch ID كبديل عملي وآمن لنظام Face ID، ومن المتوقع أن تتراوح أسعار هذا الطراز الثوري بين 2000 و2500 دولار، مع احتمالية كشف النقاب عنه في مؤتمر سبتمبر/أيلول وتأجيل طرحه الرسمي في الأسواق لاحقاً لتجاوز بعض عقبات التصنيع.



4. ساعة Apple Watch Series 12

تستعد أبل لإطلاق الجيل الجديد من ساعتها الذكية بتحديثات هادئة وترقية اعتيادية دون إدخال تغييرات جذرية على التصميم الخارجي المعتاد. وستحصل الساعة على معالج أسرع من سلسلة S لزيادة سلاسة النظام، مع إضافة تحسينات ملموسة على ميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية لتوفير قراءات أكثر دقة. كما يُتوقع أن يتم تزويد الساعة ببطارية ذات سعة أكبر.



5. ساعة Apple Watch Ultra 4

تأتي السلسلة الرابعة من ساعة الألترا المزودة بذات المعالج المطور والأسرع في السلسلة 12 لتقديم أداء استثنائي في أعتى الظروف البيئية. ونقلت تقارير عن مصادر صحفية أن الساعة قد تطل بنمطه أنحف مع ترقية شاملة لوظائف الحساسات والاستشعار الطبي.



أجهزة غائبة عن مؤتمر أبل

تشير أحدث التقارير إلى تغيير محوري في استراتيجية أبل لمواعيد الإطلاق، حيث تستبعد التسريبات ظهور الإصدار القياسي لـ iPhone 18 خلال حدث سبتمبر /أيلول المقبل؛ لتركيز الشركة الكلي على الفئات الأعلى سعراً والأجهزة الرائدة.

وبحسب الخطة الجديدة، جرى تأجيل الكشف عن هواتف iPhone 18 وiPhone 18e وiPhone Air 2 لتصل جميعها إلى الأسواق في ربيع عام 2027، ناهيك عن غياب أي نوايا لتحديث السلسلة الاقتصادية Apple Watch SE خلال مؤتمر هذا العام.

أجهزة أبل المرتقبة في سبتمبر 2026.. آيفون 18 Pro وهاتف قابل للطي و3 مفاجآت - صورة 7

متى موعد مؤتمر أبل القادم ومتى يبدأ الطلب المسبق للآيفون؟

من المتوقع أن يُعقد المؤتمر يوم الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول أو الأربعاء 9 سبتمبر/أيلول ، مع استبعاد تنظيم الحدث يوم 7 سبتمبر /أيلول لتجنب تقاطعه مع عطلة عيد العمال الرسمية وتسهيل حركة الإعلاميين.

وفي الوقت الذي تداولت فيه بعض التقارير تحديد يوم 8 سبتمبر/أيلول كموعد للحدث، يُتوقع فتح باب الطلب المسبق للآيفون رسمياً يوم السبت 12 سبتمبر بدلاً من الجمعة 11 سبتمبر، وهو السيناريو التنظيمي ذاته الذي استندت عليه أبل سابقاً أثناء إطلاق جيل iPhone 6s.

هل سيتم إطلاق هاتف iPhone 18 العادي في مؤتمر سبتمبر؟

تشير التسريبات إلى أن آبل قررت تأجيل طرح الفئات ذات الأسعار الأقل مثل iPhone 18 وiPhone 18e بالإضافة إلى هاتف iPhone Air 2 إلى ربيع عام 2027، لتركز في مؤتمر سبتمبر/أيلول فقط على الفئات العليا (Pro وPro Max وUltra القابل للطي).

ما هو سعر هاتف iPhone 18 Pro ومتى ستصل الزيادة السعرية؟

من المتوقع أن ترتفع أسعار طرازات Pro و Pro Max بمقدار يتراوح بين 250 إلى 300 دولار أمريكي مقارنة بالجيل السابق، نتيجة تكاليف تصنيع معالج A20 Pro بتقنية 2 نانومتر والعدسات المتغيرة والبطاريات الأكبر.

ما هي أهم ميزة جديدة في كاميرا iPhone 18 Pro؟

التحديث الأبرز هو إضافة كاميرا رئيسية واسعة بفتحة عدسة متغيرة (Variable Aperture)، تمنح المصور تحكماً يدوياً ودقيقاً في كمية الضوء وعمق الميدان للحصول على صور بورتريه ومشاهد ليلية عالية الجودة.

كم يبلغ سعر أول هاتف آيفون قابل للطي (iPhone Ultra)؟

تُشير التسريبات إلى أن سعر هاتف iPhone Ultra القابل للطي سيتراوح بين 2000 و2500 دولار أمريكي، حيث يأتي بشاشة داخلية بحجم 7.8 بوصة وبطاريتين ونظام بصمة Touch ID مدمج.