قرار متوقع من "مايكروسوفت" قد يحول 400 مليون كمبيوتر إلى كومة نفايات

في وقت تتزايد فيه النفايات الإلكترونية حول العالم عامًا بعد عام، بات قرار من شركة مايكروسوفت يثير مخاوف بيئية واسعة، بعدما أصبح نحو 400 مليون جهاز كمبيوتر غير مؤهل رسميًا للترقية إلى ويندوز 11، ما قد يدفع ملايين المستخدمين في النهاية إلى التخلص من أجهزة لا تزال تعمل بكفاءة.

وعندما أطلقت "مايكروسوفت" ويندوز 11 في عام 2021، اكتشف كثير من المستخدمين أن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لا تستوفي متطلبات الترقية.

ولم يكن الأمر يمثل مشكلة كبيرة خلال السنوات التالية، لأن ويندوز 10 ظل يحصل على تحديثات الميزات والأمان، بحسب تقرير نشره موقع "slashgear".

لكن الوضع تغير في 14 أكتوبر 2025، عندما أنهت "مايكروسوفت" الدعم الرسمي لنظام ويندوز 10.

ومنذ ذلك التاريخ، لم تعد الأجهزة التي تعمل بإصدارات ويندوز 10 العادية تحصل على التحديثات الأمنية الأساسية بصورة منتظمة.

وفي المقابل، توفر "مايكروسوفت" برنامج Extended Security Updates (ESU)، الذي يمدد التحديثات الأمنية حتى 12 أكتوبر 2027، مع إمكانية حصول بعض المستخدمين المؤهلين عليه مجانًا.

ويرجع السبب الرئيسي إلى متطلبات الأجهزة التي فرضتها "مايكروسوفت" مع ويندوز 11، وعلى رأسها وجود TPM 2.0 وميزة Secure Boot، إلى جانب ضرورة استخدام معالجات أحدث نسبيًا.

وتقول "مايكروسوفت" إن هذه المتطلبات تهدف إلى تحسين الأداء والأمان والتوافق والموثوقية.

لكن هذه الشروط تستبعد عددًا كبيرًا من أجهزة الكمبيوتر التي لا تزال قادرة على تشغيل ويندوز 10 بصورة جيدة.

وبحسب تقرير صادر عن "PIRG"، يبلغ عدد أجهزة الكمبيوتر المتأثرة نحو 400 مليون جهاز، فيما قد يؤدي التخلص منها إلى إنتاج ما يصل إلى 1.6 مليار رطل من النفايات الإلكترونية.

ولكن هل ستتحول كل هذه الأجهزة إلى نفايات؟ بالطبع لا. فليس كل جهاز غير مؤهل للترقية إلى ويندوز 11 سينتهي به المطاف في مكب للنفايات. فبعض المستخدمين قد يختارون أنظمة تشغيل بديلة، بينما قد يلجأ آخرون إلى طرق غير رسمية لتثبيت ويندوز 11. وهناك من سيواصل استخدام ويندوز 10، أو يعيد تدوير جهازه، أو يمنحه استخدامًا جديدًا بدلًا من التخلص منه.

والدليل على إمكانية استمرار الأجهزة القديمة هو أن بعض أجهزة الكمبيوتر لا تزال تعمل بأنظمة مثل ويندوز XP، رغم توقف دعمها منذ أكثر من عقد، إلى جانب أجهزة أخرى تعمل بويندوز 7 الذي انتهى دعمه منذ سنوات لكن المشكلة أن تشغيل نظام غير مدعوم لفترة طويلة يجعل الجهاز أكثر عرضة للثغرات والهجمات الإلكترونية.