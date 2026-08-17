بعد مشاجرة الضُرَّتين .. حسام حسن يُشهر البطافة الحمراء لزوجته الأولى ويُطلّقها رسمياً

انتهت الأزمة التي وقعت في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي وشهدت مشاجرة بين زوجتي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بقرار حاسم.

وأعلن محمد شمس محامي الزوجة الثانية لحسام حسن أن المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، انفصل رسمياً عن زوجته الأولى هويدا الغرباوي، لتطوى بذلك صفحة زيجة استمرت لسنوات طويلة وأثمرت عن أبنائهما آية ورؤى وعمر.

وجاء قرار الطلاق الرسمي عقب الشجار الحاد الذي وقع مؤخراً في الساحل الشمالي، وأثار حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوسط الرياضي والإعلامي.

وكانت الخلافات بين الطرفين قد تصاعدت بشكل مفاجئ لتصل إلى طريق مسدود، مما دفع عميد لاعبي العالم السابق إلى اتخاذ الإجراءات الرسمية لإنهاء العلاقة الزوجية وإيقاف حالة التصعيد، مفضلاً وضع حد حاسم للأزمة.

وكان أحد المقاهي الشهيرة داخل فندق كبير في منطقة الساحل الشمالي بمصر، قد شهد مساء الجمعة، مشادة بين زوجتي حسام حسن، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، ما أثار حالة من الذعر بين رواد المكان ودفع بعضهم إلى الاستعانة بشرطة النجدة للتدخل والسيطرة على الموقف.

وأسفرت المشاجرة عن تعرض الطرفين لإصابات وكدمات متفرقة، فيما بدا مدرب منتخب مصر عاجزاً عن احتواء الموقف أو السيطرة عليه، قبل أن يتعرض لحالة إغماء نتيجة الانفعال الشديد.

يذكر أن حسام حسن ارتبط في بداية حياته بهويدا الغرباوي، وأنجب منها أبناءه، وشهدت العلاقة بين الطرفين انفصالاً قصيراً عام 2022 استمر نحو 10 أيام، قبل أن يعودا لاستئناف حياتهما الزوجية.

وفي العام 2015 تزوج حسام حسن من دينا مصطفى، المعروفة باسم "دان آدم"، بعد تعارف جمعهما في مدينة مارينا بالساحل الشمالي.