مفاجأة صادمة: زفاف رونالدو وجورجينا أقيم في غرفة المعيشة بلا ضيوف ولا احتفالات ( صور )

نشرت مجلة "فوغ" الصور الأولى ليوم زواج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز، الذي أقيم بعيداً عن الاحتفالات الصاخبة وقوائم المشاهير التي تحدثت عنها وسائل الإعلام خلال الأسابيع الماضية.

واختار رونالدو وجورجينا إقامة مراسم زواجهما في غرفة المعيشة بمنزلهما الصيفي الجديد في كاشكايش بالبرتغال، بحضور أطفالهما، في حفل عائلي اتسم بالخصوصية.

وأقيم الزفاف في 11 أغسطس، وهو تاريخ يحمل أهمية خاصة بالنسبة للثنائي، إذ يوافق الذكرى العاشرة للقائهما الأول في متجر "غوتشي" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقالت جورجينا لـ"فوغ" إنها كانت تحلم في طفولتها بحفل زفاف ضخم في قلعة، وعربة كبيرة وفستان طويل وتاج مليء بالألماس، قبل أن تتغير رغبتها مع مرور السنوات.

وأضافت: الآن أقول أريد شيئاً أكثر خصوصية، مع شريكي وأطفالنا، في المنزل. لأن القلاع والمنازل والجزر والخيول والسيارات، كل ذلك في متناول أيدينا كل يوم. لكن شيئاً حميمياً، هذا هو الأمر غير المعتاد بالنسبة لنا.

وعن سبب اختيار غرفة المعيشة تحديدًا لإقامة مراسم الزواج، قالت: اخترنا إقامته في غرفة المعيشة بمنزلنا، حيث نتناول الإفطار والغداء والعشاء، وحيث نعيش حياتنا الحقيقية. بعد 30 عاماً، أريد أن يفكر الأطفال: حدث شيء رائع على هذه الطاولة، هنا تبادل والدانا عهود الزواج.

وبالنظر إلى أن قصة حبهما بدأت داخل أحد متاجر "غوتشي"، اختار رونالدو وجورجينا العلامة الإيطالية لتصميم ملابسهما في يوم الزفاف، إذ ارتدت جورجينا بدلة بيضاء من الحرير، بينما ظهر رونالدو ببدلة قطنية باللون البيج الفاتح، كما ارتدى الأطفال ملابس متناسقة.

والتقط المصور الألماني الشهير يورغن تيلر صور حفل الزفاف، إذ أوضحت جورجينا أنها أرادت صوراً فنية تبقى للأبد، بدلاً من "ألبوم العائلة التقليدي الممل".

وبعد مراسم الزواج، توجه رونالدو وجورجينا إلى مزار السيدة فاطيما، أحد أشهر المزارات الكاثوليكية في البرتغال، حيث أُقيم لهما قداس خاص.

ولم يحصل رونالدو وجورجينا على شهر عسل عقب الزفاف، إذ كان عليهما العودة إلى منزلهما في الرياض في اليوم التالي بسبب ارتباط رونالدو بانطلاق الموسم الكروي.

وختم رونالدو مازحاً معلقاً على عدم قضاء شهر عسل: كل يوم هو شهر عسل.