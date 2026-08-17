الجينز يزهو بالوردي وألوان صيفية

يزهو البنطال الجينز بألوان زاهية في صيف 2026 ليمنح المرأة إطلالة عصرية جذابة تشيع أجواء البهجة والمرح والإقبال على الحياة، ويتألق البنطال الجينز هذا الصيف بالألوان الأحمر والوردي والأصفر والأخضر الفستقي والبنفسجي، ليضفي على المظهر لمسة جاذبية مُبهجة.

ويُعدُّ البنطال الجينز ذو اللون الزاهي محور الإطلالة، لذا ينبغي تنسيقه مع قطع فوقية تتسم بالبساطة، مثل قميص أوكسفورد يكتسي باللون الأبيض.

وتكتمل أناقة الإطلالة العصرية الزاهية بحذاء بلون محايد، مثل البيج الكريمي أو البني، إضافة إلى حُلّي تتسم بالرقة.

• الجينز الزاهي يمنح إطلالة عصرية تشيع أجواء البهجة والمرح والإقبال على الحياة.