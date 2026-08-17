على إيقاع الحصاد.. «مويتشارا» مهرجان يحفظ ذاكرة حقول الأرز

في مشهد يجمع بين العمل الزراعي والاحتفال الشعبي، انطلقت في قرية هيروفانغا بمنطقة بارغاناس في ولاية البنغال الغربية الهندية، فعاليات مهرجان «مويتشارا» التقليدي لسباق الثيران، الذي يعود تاريخه إلى نحو قرن، ويقام بالتزامن مع الاستعداد لموسم حصاد الأرز.

وتحوّلت حقول الأرز الموحلة والمغمورة بالمياه إلى مضمار للسباق، حيث يقود الفرسان أزواجاً من الثيران لمسافة 100 متر تقريباً، بينما يقفون حفاة على ألواح خشبية، ويتمسكون بذيول الحيوانات للحفاظ على توازنهم خلال الانطلاق في المسار المليء بالطين والمياه.

ويستعد أصحاب الثيران للمشاركة في المنافسة قبل موعدها بشهرين تقريباً، عبر تدريب حيواناتهم وتجهيزها للسباق، الذي يمثل جزءاً من مهرجان يستمر يومين، ويجمع المزارعين وأفراد المجتمعات الريفية في احتفال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالموسم الزراعي.

ولا تقتصر أهمية السباق على الجانب الترفيهي، إذ يرتبط تقليدياً بالاستعداد للعمل في حقول الأرز قبل موسم الحصاد، ما يمنحه مكانة خاصة في الحياة الزراعية المحلية، ويجعل من المهرجان مناسبة تجمع بين النشاط الزراعي والاحتفال بالموروث الشعبي.

وشهدت الفعالية حضور آلاف القرويين، الذين تجمعوا على امتداد الحقول لمتابعة المنافسات وتشجيع أصحاب الثيران، في أجواء احتفالية حافظت على الطابع التقليدي للمهرجان، رغم تغير أنماط الحياة في المناطق الريفية.