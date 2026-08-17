ريهام عبدالحكيم تستهل «مهرجان القلعة» بـ «ألف ليلة وليلة»

أحيت ​المطربة المصرية، ريهام عبدالحكيم، أول من أمس، حفل ‌افتتاح ​الدورة الـ34 لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية على مدى 10 أيام في قلعة صلاح الدين الأثرية بالقاهرة.

واستهلت ريهام الحفل، الذي استمر ⁠نحو ساعة ونصف الساعة، بأغنية «ألف ليلة وليلة» للراحلة أم كلثوم، لتقدم بعدها مجموعة من الأغاني الطربية لكبار الفنانات العربيات، أمثال السيدة فيروز وميادة الحناوي ‌ووردة الجزائرية، إضافة إلى أغنياتها الخاصة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي.

وكان الفاصل ‌الأول من الحفل تضمن فقرة موسيقية ‌لفرقة عازفات الهارب المصريات بقيادة عازفة الهارب الشهيرة ‌منال محيي الدين ‌شملت مجموعة من المؤلفات الموسيقية العربية والعالمية، كما كرّم المهرجان 10 ​من فناني ‌الأوبرا، من ​بينهم المايسترو نادر عباسي، ⁠وعازفة البيانو مارسيل متى، والسوبرانو نبيلة عريان.

وقال رئيس دار الأوبرا المصرية، رضا الوكيل، إن «ما نشاهده ​عاماً بعد ⁠عام من ⁠تفاعل جماهيري كبير، وإقبال على الحفلات، يعكس المكانة الراسخة التي يحتلها المهرجان في وجدان المصريين»، مؤكداً ⁠بذل دار الأوبرا أقصى جهد لتقديم دورة تليق باسم المهرجان، سواء على المستوى الفني أو التنظيمي.

وأضاف: «سطر مهرجان القلعة عبر سنواته المتعاقبة تاريخاً استثنائياً من النجاح، وتحول إلى موعد سنوي ينتظره الآلاف من أبناء الشعب المصري، ليجتمع فيه أفراد الأسرة في أجواء حضارية مميزة، تؤكد أن الفن الجاد يظل دائماً قادراً على الوصول إلى كل فئات المجتمع، وأن الثقافة حق أصيل للجميع».

ورحّب الوكيل بضيوف مصر وبكل محبي الموسيقى والغناء الذين يشاركون في الاحتفاء بهذا العُرس الفني، وهنأ المكرمين في هذه الدورة تقديراً لمسيرتهم الفنية وإسهاماتهم المتميزة في إثراء الحركة الثقافية، لافتاً إلى أن تكريم أصحاب العطاء هو رسالة وفاء تؤكد أن مصر لا تنسى أبناءها الذين أخلصوا، وأسهموا في تشكيل وجدان أجيال متعاقبة.

وتمنى لجميع الفنانين المشاركين النجاح والتوفيق، وأن يواصل المهرجان مسيرته المشرقة.

ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 24 الجاري 22 حفلاً غنائياً وموسيقياً، من بينها ‌حفل للمطرب علي الحجار، وحفل للمغني هشام عباس، وحفل للمغنية ​نسمة محجوب، وحفل للمغني الأردني عزيز مرقة، وليلة للإنشاد الديني مع المنشد ياسين التهامي، فيما يختتم حفلات المهرجان الفنان مدحت صالح.

• 22 حفلاً غنائياً وموسيقياً في برنامج «المهرجان».