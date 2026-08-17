«كرييتور استوديو».. «ميتا» تطلق نسخة مستقلة لصُنّاع المحتوى

أطلقت شركة ميتا بلاتفورمس، المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نسخة مستقلة من تطبيق «كرييتور استوديو»، المدعوم بأدوات الذكاء الاصطناعي، حيث يقدم لمنتجي المحتوى نصائح مخصصة لتنمية جمهورهم، إضافة إلى أدوات جديدة للتفاعل مع مجتمعاتهم.

ويأتي الإطلاق الرسمي للتطبيق، المتوافق مع نظام تشغيل الأجهزة الذكية (آي.أو.إس)، بعد أسابيع قليلة من بدء «فيس بوك» اختبار التطبيق مع مجموعة مختارة من منتجي المحتوى، ويتضمن التطبيق الجديد مساعد «فيس بوك» الذكي لصناع المحتوى، الذي يقدّم توصيات محددة لكل صانع محتوى في ضوء طبيعة محتواه وأسلوب أدائه وتفاعل جمهوره مع المحتوى وأهدافه.

وأشار موقع «تك كرانش»، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن منتجي المحتوى يضطرون في معظم الأحوال للبحث في الرسوم البيانية ولوحات المعلومات لفهم أدائهم، ولكن مع مساعد الذكاء الاصطناعي من «فيس بوك»، يمكنهم الحصول على إجابات سريعة لأسئلة مثل: «متى أنشر؟» و«ماذا يقول الناس في تعليقاتهم؟»، كما يُمكن لمنشئي المحتوى طرح أسئلة إضافية. ومن خلال منح منشئي المحتوى إمكانية الوصول إلى تطبيق «كرييتور استديو» الجديد، تسعى «ميتا» إلى الحفاظ على نشاطهم على «فيس بوك» في ظلّ المنافسة الشديدة مع منصات أخرى مثل «تيك توك» و«يوتيوب». وقد تحاول الشركة أيضاً تقليل اعتمادها على أدوات خارجية، مثل «شات جي.بي.تي» فيما يتعلق بأفكار المحتوى وتحليل الأداء.

ويتضمن تطبيق «كرييتور استوديو» العديد من الخصائص الجديدة، بما في ذلك أداة تعليقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تبرز أهم التعليقات، وتكتب ردوداً بأسلوب منشئ المحتوى نفسه.