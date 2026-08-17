بنطال النايلون المجعد.. أناقة وراحة في آن واحد

يطل البنطال المصنوع من النايلون المجعد على عرش الموضة النسائية في صيف 2026، ليمنح المرأة مظهراً عصرياً يجمع بين الأناقة والراحة في آن واحد.

وأوردت مجلة Instyle، المعنية بالموضة والجمال، في موقعها على الإنترنت، أن البنطال المصنوع من النايلون المجعد يجمع بين الراحة والعملية والمظهر العصري الأنيق، إذ يمنح نسيج النايلون الخفيف شعوراً بالتهوية اللطيفة في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

وأضافت أن البنطال يأتي بقصّة أسطوانية، تكون فضفاضة عند منطقة الأرداف والفخذين، ما يمنح المرأة إحساساً بالراحة، ويُتيح أيضاً حرية أكبر في الحركة.

وفي الوقت نفسه، تضمن القصة المُدببة من الركبة إلى الأسفل تمتّع البنطال بخط رياضي أنيق، كما يتميز حزام الخصر متوسط الارتفاع بثباته وراحته من دون أي شعور بالضيق.

وعن كيفية التنسيق، أوضحت المجلة أنه يمكن الحصول على إطلالة كاجوال مناسبة للحياة اليومية من خلال تنسيق البنطال المصنوع من النايلون المجعد مع تانك توب وشبشب أو حذاء رياضي.

وللحصول على إطلالة أكثر أناقة، يمكن تنسيق البنطال المصنوع من النايلون المجعد مع توب بلا أكمام وصندل أنيق.

• للحصول على إطلالة أكثر أناقة يمكن تنسيق البنطال مع «توب» بلا أكمام وصندل أنيق.