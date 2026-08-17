سرقة روائع لرسام شهير من متحف في صقلية

أعلنت إدارة مدينة ميسينا في صقلية، أمس، سرقة عدد من روائع الأعمال الفنية لفنان عصر النهضة الشهير، الرسام أنطونيلو دا ميسينا، من متحف في المدينة.

وقالت السلطات إن مجهولين اقتحموا، ليلاً، قاعات العرض في متحف ميسينا الإقليمي، وسرقوا العديد من الأعمال التي تعود للفنان الشهير.

وأفادت السلطات بأن اللصوص تمكنوا من سرقة ثلاثة ألواح من أصل خمسة، المكونة للوحة «سان جريجوريو» الشهيرة، ويعود تاريخ إنشائها إلى عام 1473، وتكمن أهميتها التاريخية في أنها الأعمال الوحيدة المتبقية لأنطونيلو دا ميسينا التي لم تغادر مسقط رأسه قط (ميسينا) منذ رسمها.

وذكرت السلطات أن اللصوص قاموا بعملية الاقتحام «بدقة عالية»، حيث تمكنوا من تجاوز أنظمة الإنذار ليتمكنوا من الوصول إلى قاعات العرض.

وتحقق الشرطة حالياً في ما حدث، وتسعى إلى إعادة بناء التسلسل الدقيق للأحداث، وجمع الأدلة بشأن هوية اللصوص.

من ناحيتها، وصفت السلطات الثقافية في المدينة السرقة بأنها «ضربة موجعة للتراث الفني في صقلية».